Video | Fleteo en restaurante de Bogotá terminó en balacera: tres personas resultaron heridas

Dos hombres armados ingresaron a un restaurante del sur de Bogotá ubicado en Kennedy Central, para robar a una persona que minutos antes había retirado dinero. El intento de hurto terminó en un intercambio de disparos que dejó tres personas heridas.
De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los delincuentes ingresaron al lugar y se produjo un forcejeo con la víctima mientras intentaban quitarle un bolso. En medio de la situación, un militar en retiro que estaba en el sitio se percató del hecho y decidió intervenir. Las imágenes del momento quedaron registradas por la comunidad.