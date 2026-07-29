Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Simón y Luna, los perros virales por “cantar” alabanzas junto a un padre durante una misa en Villavicencio

En pleno momento de alabanza, los dos caninos que acompañaban al sacerdote comenzaron a ladrar junto a él, provocando la sorpresa de los asistentes y alcanzando miles de reproducciones en redes. Así fue el momento viral.

  • Una escena inusual quedó registrada en video durante una eucaristía oficiada por el padre Carlos Mario Peña Lopera en Villavicencio. FOTO: Captura de video de redes sociales @padrecarlosmariobendito
    Una escena inusual quedó registrada en video durante una eucaristía oficiada por el padre Carlos Mario Peña Lopera en Villavicencio. FOTO: Captura de video de redes sociales @padrecarlosmariobendito
  • Momento en que los perritos Simón y Luna comenzaron a “cantar” las alabanzas junto al padre Carlos Mario Peña Lopera. FOTO: Captura de video de redes sociales @padrecarlosmariobendito
    Momento en que los perritos Simón y Luna comenzaron a “cantar” las alabanzas junto al padre Carlos Mario Peña Lopera. FOTO: Captura de video de redes sociales @padrecarlosmariobendito
El Colombiano
El Colombiano
29 de julio de 2026
bookmark

El altar de una misa en Colombia se volvió viral en las diferentes redes sociales luego de que ya no solo escucharan cantos litúrgicos, sino también los ladridos de dos animales bastante especiales para la comunidad que fue testigo de un hecho poco casual.

Le puede interesar: Video | Rescataron a niña de 7 años que estaba sola en una casa de Bogotá: pidió ayuda con mensajes en papel

En Villavicencio, la escena litúrgica dio un giro inesperado cuando Simón y Luna, dos perros que acompañaban la eucaristía desde el altar, decidieron sumarse a la ceremonia con su propia versión de los cantos religiosos.

Alabanzas a dos voces y cuatro patas

Simón y Luna son los inseparables compañeros del padre Carlos Mario Peña Lopera de Villavicencio. Durante la última celebración eucarística de domingo, la pareja de caninos permaneció firme junto al altar, acompañando al sacerdote en su jornada.

Sin embargo, el momento viral ocurrió cuando iniciaron los cantos de alabanza: ambos animales se sentaron al lado del religioso y comenzaron a ladrar y/o aullar al mismo tiempo, sincronizando sus voces con la música del recinto.

Momento en que los perritos Simón y Luna comenzaron a “cantar” las alabanzas junto al padre Carlos Mario Peña Lopera. FOTO: Captura de video de redes sociales @padrecarlosmariobendito
Momento en que los perritos Simón y Luna comenzaron a “cantar” las alabanzas junto al padre Carlos Mario Peña Lopera. FOTO: Captura de video de redes sociales @padrecarlosmariobendito

El particular “coro” tomó por sorpresa a los feligreses presentes, quienes pasaron del asombro a la sonrisa en cuestión de segundos. Lejos de reprenderlos, el propio padre Carlos Mario Peña Lopera sonrió ante la escena y terminó uniéndose al entusiasmo de sus inseparables compañeros en pleno altar.

De la parroquia a la viralidad

Impactados por la escena, varios de los asistentes no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para registrar el instante. Las grabaciones llegaron a las plataformas digitales, donde el video se difundió rápidamente entre miles de usuarios que calificaron el episodio como “la mejor alabanza que he visto”.

@padrecarlosmariobendito ¡Que todo lo que respira alabe al SEÑOR! ¡Aleluya! #salmo150 #petfriendly #perrostiktokers ♬ sonido original - Padre Carlos Mario Peña Lopera

La presencia de los caninos en la vida del sacerdote no es un hecho aislado ni preparado para las cámaras. Simón y Luna acompañan al padre Carlos Mario Peña Lopera en su día a día y forman parte constante de su rutina diaria.

Aunque esta vez su devoción canina cruzó las puertas del templo para volverse un fenómeno en redes sociales, el padre, que ya suma más de 4 millones de reproducciones en su video, se caracteriza por llevar “mensajes de fe y esperanza cada día” en sus plataformas.

@padrecarlosmariobendito

Ellos son: Simon y Luna 🐶🐾

♬ Camino de Fe - Pianos Celestiales

También le puede interesar: Video | Atrapado en el cemento: así quedó un motociclista que intentó “pasarse de vivo” para evitar un trancón en Bogotá

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas

¿Quién es el sacerdote del video viral de los perros cantando en misa?
El sacerdote es el padre Carlos Mario Peña Lopera, quien atiende su labor pastoral acompañado de sus dos mascotas.
¿Cómo se llaman los perros que se hicieron virales en la misa de Villavicencio?
Los dos perros se llaman Simón y Luna, y son los compañeros inseparables del sacerdote tanto en sus actividades cotidianas como en las ceremonias religiosas.
¿En qué ciudad de Colombia ocurrió el video viral de los perros en la eucaristía?
El hecho ocurrió en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, Colombia.
¿Por qué los perros comenzaron a ladrar durante la misa?
Los caninos reaccionaron al momento de los cantos de alabanza litúrgicos, sentándose junto al párroco para acompañar la música y el entusiasmo del momento con sus ladridos.

Temas recomendados

Cultura
Redes sociales
Virales
Religiones
Mascotas
Tendencias
Iglesia
Animales
Videos
Historia
Bienestar animal
Plataformas digitales
Historia de vida
religión
Curiosidades
Animalista
Perros
Colombia
Meta
Villavicencio
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos