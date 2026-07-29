Video | Simón y Luna, los perros virales por “cantar” alabanzas junto a un padre durante una misa en Villavicencio

El altar de una misa en Colombia se volvió viral en las diferentes redes sociales luego de que ya no solo escucharan cantos litúrgicos, sino también los ladridos de dos animales bastante especiales para la comunidad que fue testigo de un hecho poco casual. Le puede interesar: Video | Rescataron a niña de 7 años que estaba sola en una casa de Bogotá: pidió ayuda con mensajes en papel En Villavicencio, la escena litúrgica dio un giro inesperado cuando Simón y Luna, dos perros que acompañaban la eucaristía desde el altar, decidieron sumarse a la ceremonia con su propia versión de los cantos religiosos.

Alabanzas a dos voces y cuatro patas

Simón y Luna son los inseparables compañeros del padre Carlos Mario Peña Lopera de Villavicencio. Durante la última celebración eucarística de domingo, la pareja de caninos permaneció firme junto al altar, acompañando al sacerdote en su jornada. Sin embargo, el momento viral ocurrió cuando iniciaron los cantos de alabanza: ambos animales se sentaron al lado del religioso y comenzaron a ladrar y/o aullar al mismo tiempo, sincronizando sus voces con la música del recinto.

Momento en que los perritos Simón y Luna comenzaron a “cantar” las alabanzas junto al padre Carlos Mario Peña Lopera. FOTO: Captura de video de redes sociales @padrecarlosmariobendito

El particular “coro” tomó por sorpresa a los feligreses presentes, quienes pasaron del asombro a la sonrisa en cuestión de segundos. Lejos de reprenderlos, el propio padre Carlos Mario Peña Lopera sonrió ante la escena y terminó uniéndose al entusiasmo de sus inseparables compañeros en pleno altar.

De la parroquia a la viralidad

Impactados por la escena, varios de los asistentes no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para registrar el instante. Las grabaciones llegaron a las plataformas digitales, donde el video se difundió rápidamente entre miles de usuarios que calificaron el episodio como “la mejor alabanza que he visto”.

La presencia de los caninos en la vida del sacerdote no es un hecho aislado ni preparado para las cámaras. Simón y Luna acompañan al padre Carlos Mario Peña Lopera en su día a día y forman parte constante de su rutina diaria. Aunque esta vez su devoción canina cruzó las puertas del templo para volverse un fenómeno en redes sociales, el padre, que ya suma más de 4 millones de reproducciones en su video, se caracteriza por llevar “mensajes de fe y esperanza cada día” en sus plataformas.

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