Video | Simón y Luna, los perros virales por “cantar” alabanzas junto a un padre durante una misa en Villavicencio

El altar de una misa en Colombia se volvió viral en las diferentes redes sociales luego de que ya no solo escucharan cantos litúrgicos, sino también los ladridos de dos animales bastante especiales para la comunidad que fue testigo de un hecho poco casual.
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En Villavicencio, la escena litúrgica dio un giro inesperado cuando Simón y Luna, dos perros que acompañaban la eucaristía desde el altar, decidieron sumarse a la ceremonia con su propia versión de los cantos religiosos.