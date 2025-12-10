Video | Motociclista atacó brutalmente a agente de tránsito en un puesto de control en Cali

Un agente de tránsito resultó gravemente herido tras ser atacado a puños por un motociclista al que intentaba sancionar por invadir el carril exclusivo para bicicletas, en medio del operativo de control que realizaban en la ciudad de Cali.
Le puede interesar: “No soy delincuente ni ningún perro”: general Huertas niega vínculos con alias ‘Calarcá’, a pesar de pruebas en su contra
Este hecho, ocurrido precisamente en la noche de este martes 9 de diciembre, sucedió en un operativo de control de movilidad en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali se tornó violento, por lo que quedó grabado en video.
La intervención del funcionario de movilidad se produjo cuando el motociclista fue detenido por cometer la infracción, momento en que, según información preliminar, el conductor arremetió contra el agente. El atacante le propinó repetidos golpes, dejando al funcionario aturdido y tendido en el suelo.