Video | Colombiano fue capturado por tropas rusas mientras combatía en Ucrania

Un ciudadano colombiano de 24 años, identificado como William Andrés Gallego Orozco, fue capturado por tropas rusas el pasado 26 de abril de 2026 mientras combatía en las filas del ejército ucraniano. De acuerdo con reportes de medios locales y canales vinculados al gobierno ruso, la detención ocurrió en la zona de combate de Kupiansk, una ciudad estratégica ubicada en el óblast de Járkov, en el noreste de Ucrania, uno de los frentes más activos de la guerra entre ambos países. El caso se conoció públicamente en redes sociales por el general retirado Juan Carlos Buitrago. En los registros audiovisuales se observa a Gallego Orozco siendo interrogado por militares rusos pocos minutos después de ser detenido. Entérese: Así trabaja el científico con “el trabajo más peligroso del mundo” dentro del reactor de Chernóbil Durante el interrogatorio, el joven confirma que es colombiano y uno de los uniformados le responde en inglés: “Bienvenido a Rusia, hermano”. En las imágenes también se evidencia que el combatiente presenta una herida en una de sus piernas, aparentemente producto de los enfrentamientos previos a su captura. Sin embargo, se le ve consciente, caminando y escoltado por soldados rusos luego de retirarle su equipo táctico y armamento.

William Gallego Orozco, conocido con el alias de “Cantor”, integraba la Brigada Charter, una unidad adscrita a la Guardia Nacional de Ucrania y conformada por combatientes nacionales y extranjeros. Según el diario oficial ruso Rossiyskaya Gazeta, citado por Blu Radio, inicialmente existía información que apuntaba a que el colombiano había muerto durante los combates en Kupiansk. No obstante, posteriormente fue hallado con vida en la retaguardia de la zona de enfrentamientos y quedó bajo custodia de las fuerzas rusas.

La captura del colombiano despierta la preocupación por la participación de ciudadanos latinoamericanos en la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que desde 2022 ha atraído a cientos de exmilitares y civiles extranjeros que viajan para integrarse a diferentes unidades armadas, principalmente del lado ucraniano. En el caso de Colombia, la situación ha generado preocupación por el creciente número de connacionales involucrados en el conflicto. Muchos de los colombianos que han llegado a Ucrania son exintegrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, atraídos por ofertas económicas que prometen salarios superiores a los que podrían recibir en el país. Sin embargo, organizaciones internacionales y expertos en seguridad han advertido sobre los altos riesgos a los que se enfrentan quienes deciden participar en el conflicto, especialmente en zonas de combate como Járkov, Donetsk o Lugansk. Lea también: Zelenski acusa a Israel de recibir grano “robado por Rusia” en puertos de Haifa Un ejemplo de estas ofertas económicas se da en sectores populares del oriente de Cali y en distintas regiones del suroccidente colombiano, estas prometen pagos de hasta 10.000 dólares mensuales, equivalentes a unos 40 millones de pesos colombianos, a través de “supuestas” oportunidades de empleo, relacionadas principalmente con seguridad privada o labores tácticas especializadas, que terminan siendo falsas. Para muchas personas que enfrentan dificultades económicas y falta de oportunidades, estas propuestas terminan convirtiéndose en una alternativa difícil de rechazar. Los reclutadores suelen enfocarse en jóvenes con formación militar, experiencia en fuerzas armadas o con escasas posibilidades de conseguir empleo estable, ofreciéndoles una aparente salida rápida a su situación financiera. De acuerdo con un reporte del centro de análisis Atlantic Council, los colombianos serían la nacionalidad extranjera con mayor número de muertos combatiendo del lado de Ucrania en la guerra contra Rusia. Las estimaciones indican que entre 300 y 550 connacionales habrían perdido la vida en medio del conflicto. Siga leyendo: Salarios falsos de hasta $40 millones, así reclutan a colombianos para la guerra en Ucrania Bloque de preguntas y respuestas: