Video muestra el interior del avión de Satena minutos antes del accidente en Norte de Santander

Un video grabado al interior del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander muestra los minutos previos al despegue del vuelo que terminó en tragedia. Las imágenes, reveladas por Noticias RCN, permiten ver a varios pasajeros y a los dos pilotos dentro de la aeronave antes de iniciar la ruta entre Cúcuta y Ocaña.
El registro, captado desde uno de los asientos, enfoca a cuatro ocupantes y luego se dirige hacia una de las ventanas, donde se observan las hélices en movimiento mientras el Beechcraft 1900, matrícula HK-4709, se prepara para despegar del Aeropuerto Internacional Camilo Daza.
La avioneta, operada por la empresa Searca para Satena, transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes. A las 11:42 a. m. despegó de Cúcuta y debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre el mediodía. Sin embargo, a las 11:54 a. m. perdió contacto con la torre de control.