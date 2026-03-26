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Víctimas del incendio en Cali: bebé de seis meses sufrió graves quemaduras

Un incendio en el asentamiento Nueva Esperanza de Cali dejó 41 viviendas destruidas y un bebé de seis meses con graves quemaduras, mientras las familias afectadas reciben apoyo de las autoridades y vecinos.

  • Víctimas del incendio en Cali: bebé de seis meses sufre graves quemaduras. Foto: captura de video
    Víctimas del incendio en Cali: bebé de seis meses sufre graves quemaduras. Foto: captura de video
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Un incendio devastador arrasó durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo el asentamiento irregular Nueva Esperanza, en el barrio Los Lagos de Cali, dejando 41 viviendas calcinadas y al menos cuatro personas heridas, entre ellas un bebé de seis meses con graves quemaduras.

El siniestro comenzó cerca de las 2:30 a. m., cuando el Cuerpo de Bomberos recibió el llamado de emergencia. Hasta el lugar llegaron más de 25 bomberos, apoyados por habitantes del sector que, con baldes de agua, intentaron contener las llamas mientras las autoridades desplegaban cuatro máquinas bomba, tres carrotanques, cuatro ambulancias y un equipo logístico para atender la emergencia.

Entérese: Grave incendio en asentamiento irregular de Cali: Más de 40 viviendas destruidas y al menos cuatro heridos

“Actualmente ya lo tenemos controlado y estamos realizando labores de remoción de puntos calientes”, indicó el Cuerpo de Bomberos, al tiempo que los lesionados eran trasladados a centros médicos.

Entre las víctimas se encuentra un bebé de seis meses que sufrió quemaduras en la cabeza, las manos y la espalda. Una testigo relató a RCN Noticias el angustiante momento “En el momento que intentaron salir de la vivienda, a ella algo le cayó encima de la cabeza, ella cargaba al bebé en brazos y se cayó. En el momento que ella se cayó con el bebé quedaron en medio de la candela”.

Blanca, una de las afectadas, describió la rapidez y magnitud del fuego: “No quedó nada, fue pérdida total. Salí con lo que tengo pues. Lo que me despertó fue la bulla de la gente. Por un momento pensé que era la gente peleando. Ya cuando abrí los ojos y miré, pues claro, vi que las llamas, el humo”.

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En medio de la emergencia se registraron actos de valentía. Alejandro, vecino del sector, rescató a ocho personas, entre niños y adultos mayores, sin pensar en su propia seguridad. “Yo empecé a decir, saco mis cosas o ayudo a las personas. Decidí ayudar a las personas. Claro, para mí lo primero son las personas. ¿Por qué? Porque para mí vale más una vida que algo material”.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, confirmó que las causas del incendio aún son desconocidas y que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, los vecinos y las familias afectadas esperan la solidaridad de la comunidad caleña y del país para reconstruir sus vidas tras una noche de angustia y pérdidas totales.

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