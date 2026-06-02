La mayoría de víctimas de acoso escolar en Colombia son niñas: alarmante aumento del 206 % en tres años

La mayoría de las víctimas de acoso escolar son niñas. Aquella premisa no es el resultado del azar, ni de la coincidencia. Según un estudio de la Universidad Javeriana, su género las hace más vulnerables ante los diferentes tipos de violencia. Lo más preocupante es que, en general, los índices de acoso en Colombia se triplicaron.

Los reportes en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce) del Ministerio de Educación pasaron de 3.496 casos en 2022 a 10.695 en 2025, lo que representa un aumento del 206 % en tan solo tres años.

Más allá del crecimiento general de los casos, uno de los indicadores que más preocupa es el de ideación suicida. Para el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la universidad mencionada, este ámbito “plantea un reto urgente para la política pública en materia de salud mental y convivencia escolar”.

Y es que, los registros aumentaron un 233 % entre 2022 y 2025, alcanzando 407 reportes durante el último año. ¿Las razones? Para LEE, serían dos conviviendo al tiempo: hay más casos, pero también hay más reportes oficiales. Aunque sigue existiendo, por supuesto, el subregistro.

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Pese a que suele asociarse con la adolescencia, el acoso escolar también afecta de manera significativa a los estudiantes más pequeños. Entre primero y quinto de primaria se registraron 5.496 casos, cerca del 21 % del total, incluidos 822 reportes en primero y 834 en segundo.

Sin embargo, la mayor concentración se observa en los primeros años de secundaria: los grados sexto, séptimo y octavo reúnen el 44,9 % de los casos, con una edad promedio de 13 años, donde se alcanza el punto más alto de incidencia.

La violencia física continúa siendo la forma de agresión más común en los entornos escolares, al concentrar el 52 % de los casos reportados.

Le siguen la agresión relacional, con el 20 %; la verbal, con el 12 %; el ciberacoso, con el 8 %; la agresión gestual, con el 5 %; el hurto, con el 2 %; y el expendio de sustancias, que representa el 1 % de los registros. Es en este tipo de violencias donde las niñas representan la mayoría de los casos: el 60%.

Sin embargo, hay otro punto que trasciende el aula escolar: el ciberbullying. En apenas tres años, la cifra creció un 185 %, alcanzando los 2.192 casos registrados. Las niñas también son las principales víctimas, con el 74,2% de los casos.

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La discriminación por apariencia física figura como el principal detonante de estos casos, con 226 registros. También sobresalen la discriminación por género (118), los conflictos de pareja (50) y la discriminación por orientación sexual (41). A ello se suman 40 reportes de difusión no consentida de contenido íntimo, una práctica conocida como sexting.