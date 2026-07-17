Gobierno Petro se ha gastado más de $1.7 billones en La Guajira: 1.085 contratos a dedo a través del ICBF

Lo que nació como un mandato judicial histórico para salvar a los niños de La Guajira se ha transformado, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, en una maquinaria de contratación billonaria que no logra reflejarse del todo en el bienestar de las comunidades. Una investigación publicada en la revista digital Cambio revela cómo la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, está siendo utilizada como “sombrilla” para adjudicar contratos masivos. Conozca: ¿Para qué le sirve a Colombia estar en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU?

En los primeros 18 meses del gobierno Petro la cifra se disparó: en sus primeros 18 meses, se firmaron 52 contratos por 96.880 millones de pesos, lo que representa un promedio mensual de 5.371 millones.

Esto significa que el valor contratado cada mes se multiplicó 616 veces en comparación con el periodo similar de Duque. Con corte al 9 de julio de 2026, el total acumulado en el actual gobierno asciende a 1.085 contratos por un valor de 1,78 billones de pesos en La Guajira. La diferencia en la ejecución de recursos entre el gobierno anterior y el actual es abismal si se tiene en cuenta que durante los últimos 18 meses de la presidencia de Iván Duque, solo se registraron cuatro contratos que mencionaban explícitamente la Sentencia T-302, sumando apenas 160 millones de pesos (un promedio de 8,7 millones mensuales). Lea también: Exclusivo | Petro dejará a De la Espriella 22 territorios ‘federales’: manejan su propio dinero y controlan extensiones de tierra El periodista Melquisedec Torres, columnista en EL COLOMBIANO, reaccionó a la investigación de Cambio y dijo: “Atentos. Es impresionante lo que revela @IVANSERRANOAL El gobierno Petro se gastó $1,78 BILLONES en La Guajira, con 1.085 contratos a dedo para 384 “operadores” de la misma región a través del ICBF y usando como razón una sentencia de la Corte Constitucional que protege a los niños guajiros. En La Guajira hay unos 300 mil niños, es decir por cada niño contrataron $6 millones”.

El ICBF: el epicentro de la contratación

La gran mayoría de estos recursos —un 94,3% del total— ha sido gestionada a través del ICBF Regional Guajira, con contratos que suman 1,68 billones de pesos. El operador con mayor volumen de recursos es la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuunaiki Waya’a A’asshaja’aka, con contratos por 35.861 millones, seguida por otras organizaciones indígenas y fundaciones. A pesar de la inyección masiva de capital, la situación de los niños wayúu no muestra mejoras reales. Lea también: La jugada millonaria de Petro en la Alta Guajira: compadre centraliza $64.500 millones La Procuraduría ha emitido múltiples alertas (en junio de 2024 y febrero de 2025) señalando que en 2025, solo el 63% de las invitaciones para operar habían concluido en contratos suscritos, afectando la atención de al menos 102.000 niños. El panorama relatado por ese ente de control es desolador. Zonas declaradas desiertas, falta de un censo claro y el uso de invitaciones cerradas para elegir a dedo a los operadores.

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