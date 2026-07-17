Gobierno Petro se ha gastado más de $1.7 billones en La Guajira: 1.085 contratos a dedo a través del ICBF

Lo que nació como un mandato judicial histórico para salvar a los niños de La Guajira se ha transformado, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, en una maquinaria de contratación billonaria que no logra reflejarse del todo en el bienestar de las comunidades.
Una investigación publicada en la revista digital Cambio revela cómo la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, está siendo utilizada como “sombrilla” para adjudicar contratos masivos.
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