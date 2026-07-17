¿Quién es Charlie Zaa, el cantante investigado por presuntos nexos con paramilitares?

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación desde 2025 para determinar de qué manera fueron adquiridos los bienes del reconocido cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa.

Es por esto que agentes del CTI, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, procedieron al embargo de un centro comercial, un hotel y dos discotecas que serían del cantante.

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Las propiedades estarían avaluadas en $45.467 millones y están ubicadas en Ibagué, capital del Tolima, y en el municipio de Girardot, Cundinamarca; pero las autoridades buscan establecer si estos bienes “tendrían relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

“En el curso de la investigación se conoció que el entonces cabecilla de la mencionada estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y así ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado”, informó el ente acusador.