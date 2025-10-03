¿Alianza a la vista? Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño se reunieron y hablaron de “unidad de la derecha” en presidenciales

¿Se está gestando una alianza? Los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño fueron vistos este jueves en una reunión, en el marco de una serie de encuentros con sus militantes de derecha, para explorar la posibilidad de realizar movidas estratégicas de cara a la megaconsulta interpartidista prevista para marzo.

La periodista y el precandidato del Centro Democrático compartieron una fotografía en redes sociales, imagen que despertó interés en los seguidores y generó dudas sobre una posible alianza rumbo a la Presidencia.

Dávila destacó la trayectoria de Uribe Londoño en la “lucha por el legado” de su hijo, quien fue víctima de un atentado que lo permaneció durante casi dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta su fallecimiento el 11 de agosto de este año.

"Miguel Uribe Londoño, una lucha por el legado de su amado hijo Miguel. Compartimos una valiente misión: recuperar a Colombia. Dios no nos desampara", escribió la precandidata.