Vicky Dávila y su entrevista a De la Espriella, ¿sigue en la política o retomará el periodismo?

Luego de destacarse como directora de uno de los medios más importantes del país, Vicky Dávila dejó atrás el rol de periodista por el cual alcanzó un reconocimiento para dedicarse a la política, siendo aspirante a la presidencia avalada por firmas.

Su candidatura llegó a hacer parte de la Gran Consulta, una coalición de nueve candidatos que definió a su aspirante en la carrera para llegar a la Casa de Nariño el pasado 8 de marzo, siendo Paloma Valencia la ganadora de esa consulta y Juan Daniel Oviedo la segunda mayor votación.

Después de esa jornada, Dávila ha seguido de cerca la campaña de la candidata del Centro Democrático, pues justamente fue ella quien primero dio a conocer a través de sus redes la decisión de Valencia de seguir con su aspiración con el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, como su fórmula vicepresidencial.

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Aunque eso daría a entender que seguiría su camino en la política, dos entrevistas realizadas desde el pasado 8 de marzo dio indicios de un posible regreso de la exdirectora de Semana al periodismo.

Justamente fue en las plataformas de la revista mencionada donde entrevistó al candidato Abelardo de la Espriella. Allí, en una conversación de algo más de dos horas hablaron de temas personales, religiosos, políticos y hasta acusaciones personales.

En la entrevista, Vicky le preguntó al candidato sobre las amenazas que ha recibido su aspiración junto a la de Paloma Valencia, de quienes circuló en redes sociales una imagen con sus rostros y una corona fúnebre.

La exdirectora de la revista también aprovechó para indagar al candidato De la Espriella sobre las razones por las cuales no se ha unido con Paloma Valencia y le pidió explicar por qué él sí defiende el ideario del uribismo y no la candidata del Centro Democrático.

En la entrevista, Dávila también cuestionó al aspirante avalado por firmas y el movimiento Salvación Nacional sobre los recursos de su campaña. “¿Abelardo de la Espriella ha financiado su campaña con plata de Alex Saab?”, fue una de las preguntas lanzada al político.

Respecto a ese tema, el abogado aseguró no tener ninguna comunicación con Saab desde hace siete años. “¿Qué clase de oligofrénico se mete en una campaña como esta para que lo financie un cliente al que no ve hace siete años y que tiene problemas por su vinculación con un régimen al que yo detesto?”, subrayó.

De la Espriella sostuvo que su respaldo económico proviene de su trayectoria profesional de 22 años y de su éxito como abogado y empresario.