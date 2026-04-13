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Vicky Dávila y su entrevista a De la Espriella, ¿sigue en la política o retomará el periodismo?

La exdirectora de la revista Semana realizó su segunda entrevista luego de la última jornada electoral. Para muchos quedó la duda de la independencia de Dávila tras ser precandidata y hacer parte de la Gran Consulta, en la que ganó Paloma Valencia.

  • La excandidata Vicky Dávila entrevistó al aspirante a la presidencia, Abelardo de la Espriella. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y captura video Semana
    La excandidata Vicky Dávila entrevistó al aspirante a la presidencia, Abelardo de la Espriella. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y captura video Semana
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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Luego de destacarse como directora de uno de los medios más importantes del país, Vicky Dávila dejó atrás el rol de periodista por el cual alcanzó un reconocimiento para dedicarse a la política, siendo aspirante a la presidencia avalada por firmas.

Su candidatura llegó a hacer parte de la Gran Consulta, una coalición de nueve candidatos que definió a su aspirante en la carrera para llegar a la Casa de Nariño el pasado 8 de marzo, siendo Paloma Valencia la ganadora de esa consulta y Juan Daniel Oviedo la segunda mayor votación.

Después de esa jornada, Dávila ha seguido de cerca la campaña de la candidata del Centro Democrático, pues justamente fue ella quien primero dio a conocer a través de sus redes la decisión de Valencia de seguir con su aspiración con el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, como su fórmula vicepresidencial.

Lea también: “Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula

Aunque eso daría a entender que seguiría su camino en la política, dos entrevistas realizadas desde el pasado 8 de marzo dio indicios de un posible regreso de la exdirectora de Semana al periodismo.

Justamente fue en las plataformas de la revista mencionada donde entrevistó al candidato Abelardo de la Espriella. Allí, en una conversación de algo más de dos horas hablaron de temas personales, religiosos, políticos y hasta acusaciones personales.

En la entrevista, Vicky le preguntó al candidato sobre las amenazas que ha recibido su aspiración junto a la de Paloma Valencia, de quienes circuló en redes sociales una imagen con sus rostros y una corona fúnebre.

La exdirectora de la revista también aprovechó para indagar al candidato De la Espriella sobre las razones por las cuales no se ha unido con Paloma Valencia y le pidió explicar por qué él sí defiende el ideario del uribismo y no la candidata del Centro Democrático.

En la entrevista, Dávila también cuestionó al aspirante avalado por firmas y el movimiento Salvación Nacional sobre los recursos de su campaña. “¿Abelardo de la Espriella ha financiado su campaña con plata de Alex Saab?”, fue una de las preguntas lanzada al político.

Respecto a ese tema, el abogado aseguró no tener ninguna comunicación con Saab desde hace siete años. “¿Qué clase de oligofrénico se mete en una campaña como esta para que lo financie un cliente al que no ve hace siete años y que tiene problemas por su vinculación con un régimen al que yo detesto?”, subrayó.

De la Espriella sostuvo que su respaldo económico proviene de su trayectoria profesional de 22 años y de su éxito como abogado y empresario.

El momento incómodo entre Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila

La entrevista se vio marcada por un momento peculiar donde el candidato lanzó varios calificativos hacia la excandidata presidencial donde hubo regaños por parte de Dávila.

El abogado se refirió a Dávila como una de las “nunca”, haciendo referencia a que ella no ha vivido del Estado. “Tú no eres de las de siempre, tú eres como yo, eres parte de los nunca”, le resaltó De la Espriella a su entrevistadora.

Ante este comentario, Vicky marcó distancia profesional, pidiéndole que no la pusiera en una “situación incómoda” y recordándole que en ese momento su rol era exclusivamente el de periodista realizándole una entrevista.

La conversación entre el candidato y la periodista fue promocionado por parte de la campaña de De la Espriella como un “combate intelectual”, pues el penalista reconoció en medio de la entrevista que fue ella la “contrincante política” que más lo había fustigado al cerrarle la puerta a la coalición que ella integraba.

Cabe recordar que meses atrás fue Dávila quien lanzó duros señalamientos contra el candidato, quien decidió ir directo a primera vuelta sin medirse en las consultas interpartidistas.

“Abelardo de la Espriella es un “tigre de papel”. Ostentoso y de mal gusto, cree que todo se compra con plata”, escribió en su cuenta de X.

“¿Confían en el gran amigo del testaferro de Nicolás Maduro? No estoy dispuesta a cambiar a un aliado de Maduro (Petro) por el amigo de su testaferro.”, fue otro señalamiento en el pasado de Dávila contra el candidato, agregando que no era ““abogado” de Alex Saab... es amigo”.

Siga leyendo: “Se hizo millonario con los bandidos”: Vicky Dávila se aleja y vuelve a criticar a Abelardo de La Espriella

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