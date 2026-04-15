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Sigue la debacle de los equipos colombianos en la Copa Libertadores, Santa Fe cayó en su visita a Corinthians

Esta semana también perdieron Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, ambos como visitantes ante Cerro y Nacional.

  • El cuadro Cardenal perdió en su visita a Corinthians por la segunda fecha de los grupos de la Copa Libertadores.FOTO TOMADA X@Libertadores
    El cuadro Cardenal perdió en su visita a Corinthians por la segunda fecha de los grupos de la Copa Libertadores.FOTO TOMADA X@Libertadores
15 de abril de 2026
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Siguen los malos resultados para los equipos colombianos en la Copa Libertadores, ahora el turno fue para Santa Fe que cayó 2-0 en su visita a Corinthians.

Luego de un primer tiempo sin goles, con algunas llegadas especialmente de Hugo Rodallega quien fue el que más insistió en buscar el arco rival, en el segundo tiempo las cosas fueron todas para el local que logró la victoria.

En el primer tiempo el cuadro Cardenal también contó con una buena respuesta de Andrés Mosquera Marmolejo, quien salvó su arco en varias ocasiones, siendo el más destacado.

El primer tanto llegó a los 52 minutos, a través de Raniele, quien aprovechó un error defensivo de Santa Fe, y tras el cobro de un tiro de esquina, tan solo tuvo que puntear la pelota, aprovechando que ningún defensor Cardenal evacuó el balón.

Ya con el marcador a favor y el respaldo de su público, el segundo tanto también llegó, esta vez a través de Gustavo Henrique que marcó un golazo para batir a Marmolejo.

Este resultado deja a Santa Fe tercero de su Grupo, con un punto, mientras que Corinthians se consolida como líder en solitario, con seis puntos, seguido de Peñarol con una unidad y pendiente del su juego, este jueves ante Platense que es último sin puntos.

En la próxima fecha, Santa Fe visita a Platense, el miércoles 29 de abril, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia.

Con su derrota Santa Fe se une a Deportes Tolima que también cayó 3-1 ante Nacional y Junior que perdió 1-0 contra Cerro.

También le puede interesar: Sin gol, sin defensa y sin victorias: el porqué del oscuro arranque colombiano en la Libertadores

Por Copa Libertadores, el único colombiano pendiente de actuar esta semana es el Independiente Medellín, que se mide este jueves, como visitante ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Hay que recordar que el DIM viene de empatar en casa ante Estudiantes de la Plata 1-1, en la primera fecha de la fase de grupos.

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