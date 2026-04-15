Sigue la debacle de los equipos colombianos en la Copa Libertadores, Santa Fe cayó en su visita a Corinthians

Siguen los malos resultados para los equipos colombianos en la Copa Libertadores, ahora el turno fue para Santa Fe que cayó 2-0 en su visita a Corinthians.

Luego de un primer tiempo sin goles, con algunas llegadas especialmente de Hugo Rodallega quien fue el que más insistió en buscar el arco rival, en el segundo tiempo las cosas fueron todas para el local que logró la victoria.

En el primer tiempo el cuadro Cardenal también contó con una buena respuesta de Andrés Mosquera Marmolejo, quien salvó su arco en varias ocasiones, siendo el más destacado.

El primer tanto llegó a los 52 minutos, a través de Raniele, quien aprovechó un error defensivo de Santa Fe, y tras el cobro de un tiro de esquina, tan solo tuvo que puntear la pelota, aprovechando que ningún defensor Cardenal evacuó el balón.