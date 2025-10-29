Denuncian a Verónica Alcocer por pagos que superarían los mil millones de pesos en asesorías e imagen personal

En medio del difícil panorama que atraviesa Verónica Alcocer tras haber sido incluida, junto al presidente Gustavo Petro, en la llamada Lista Clinton, la primera dama enfrenta ahora una nueva controversia. Este miércoles fue radicada una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios relacionados con su imagen personal.
De acuerdo con el denunciante, existen indicios de que Alcocer habría autorizado y recibido pagos por montos superiores a los mil millones de pesos destinados al“cuidado de imagen” ya asesorías personales, presuntamente utilizando recursos públicos o fondos asignados a otras finalidades.