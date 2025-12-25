“¡Qué orgullo!”: Puerto Antioquia realizó pruebas previas a su entrada en operación

Puerto Antioquia realizó esta Navidad una serie de maniobras de prueba con las que se están afinando los últimos detalles para su entrada en operación.
El hito fue celebrado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aprovechó este jueves para recordar que la entrada en funcionamiento del Túnel del Toyo, punto de paso clave para acortar los tiempos de desplazamiento entre Medellín y el Urabá Antioqueño, se producirá en un año.
“Qué orgullo. Imágenes de Puerto Antioquia en Urabá”, dijo Gutiérrez, compartiendo algunas fotografías en las que se logra apreciar las maniobras realizadas en el complejo. “Y ya en diciembre de 2026, en un año, tendremos vía al mar. Nos juntamos entre el gobernador, Andrés Julián Rendón y yo para sacar este proyecto adelante. Ya pusimos los recursos faltantes desde la Alcaldía y la Gobernación. El Gobierno Nacional dejó tiradas las obras y nosotros las vamos a terminar”, añadió el mandatario distrital.