“¡Qué orgullo!”: Puerto Antioquia realizó pruebas previas a su entrada en operación

Puerto Antioquia realizó esta Navidad una serie de maniobras de prueba con las que se están afinando los últimos detalles para su entrada en operación. El hito fue celebrado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aprovechó este jueves para recordar que la entrada en funcionamiento del Túnel del Toyo, punto de paso clave para acortar los tiempos de desplazamiento entre Medellín y el Urabá Antioqueño, se producirá en un año. En contexto: ¡Con buque de carga! Puerto Antioquia realizará ensayo operativo esta Navidad; así se llevará a cabo “Qué orgullo. Imágenes de Puerto Antioquia en Urabá”, dijo Gutiérrez, compartiendo algunas fotografías en las que se logra apreciar las maniobras realizadas en el complejo. “Y ya en diciembre de 2026, en un año, tendremos vía al mar. Nos juntamos entre el gobernador, Andrés Julián Rendón y yo para sacar este proyecto adelante. Ya pusimos los recursos faltantes desde la Alcaldía y la Gobernación. El Gobierno Nacional dejó tiradas las obras y nosotros las vamos a terminar”, añadió el mandatario distrital.

Las maniobras realizadas recientemente en Puerto Antioquia consistieron en una validación de varios procedimientos logísticos, técnicos y de seguridad necesarios antes de la puesta en marcha de la terminal. Según informó el proyecto, la jornada fue un paso clave para avanzar hacia la fase operativa del complejo. Las maniobras se realizaron bajo la coordinación de la Dirección General Marítima (Dimar) y otras autoridades. Le puede interesar: ¿Habrá suficiente carga para los 5 puertos que se proyectan en Urabá? Tal como quedó retratado en las imágenes que captaron el procedimiento, en las pruebas participó un buque portacontenedores de línea de la naviera CMA CGM, que llegó al muelle para realizar maniobras de atraque y zarpe y en las que recibió asistencia de dos remolcadores y dos pilotos prácticos.

Una vez el barco atracó, se bajaron los contenedores vacíos para almacenarlos temporalmente en el patio de la terminal y luego, estos mismos se volvieron a cargar en el buque.

La actividad comenzó desde las 8:00 de la mañana y se extendió por más de ocho horas. Vale recordar que la francesa CMA CGM fue precisamente la primera naviera de larga distancia en confirmar en noviembre pasado estar lista para llegar a Puerto Antioquia. Siga leyendo: Habrá un quinto puerto en el Urabá antioqueño: moverá gas natural y biocombustible Cuando entre en operación, una de las principales ventajas de Puerto Antioquia, en comparación con los puertos del resto del país, radica en sus avanzadas especificaciones técnicas. El complejo, por ejemplo, cuenta con la ventaja de tener un calado de 16,5 metros, lo que le permitirá recibir a los buques tipo post-panamax.