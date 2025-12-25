Sucesor de Benedetti y Saade: perfil de José Raúl Moreno, cuarto jefe de despacho de Petro

José Raúl Moreno tomó posesión como jefe de Despacho de la Presidencia de la República, cargo que venía ejerciendo en calidad de encargado tras la renuncia de Alfredo Saade, quien solo permaneció dos meses en el puesto y luego fue designado como embajador de Colombia en Brasil.

En la tarde de este 24 de diciembre Moreno asumió en pleno las funciones de uno de los cargos más estratégicos de la Casa de Nariño y que ha tenido varios movimientos en el ajetreado gabinete del presidente Gustavo Petro.

Se trata de la cuarta persona que ocupa la jefatura de Despacho durante este Gobierno.

Antes de llegar a la Presidencia, José Raúl Moreno tuvo una trayectoria cercana al proyecto político de Petro. Durante su administración como alcalde de Bogotá, trabajó en las secretarías de Integración Social y de Gobierno.

Ya en el Gobierno Nacional, se desempeñó como asesor del Ministerio de Salud y Protección Social desde junio de 2023 y, posteriormente, en febrero de 2025, pasó al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) como asesor, antes de asumir la jefatura de Despacho de manera encargada desde hace seis meses.

El cargo que ahora ocupa en propiedad ha tenido un tránsito movido en este Gobierno. La primera en desempeñarlo fue Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, quien antes pasó por la Cancillería.

Tras su salida, el presidente Petro nombró a Armando Benedetti, entonces embajador ante la FAO y hoy ministro del Interior, como jefe de Despacho. Luego llegó Alfredo Saade, cuya permanencia fue breve, y finalmente Moreno, quien ahora se consolida en el puesto.