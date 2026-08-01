“Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción

A seis días de que finalice el gobierno de Gustavo Petro, los escándalos continúan sacudiendo las entrañas de la Casa de Nariño. Esta vez, el foco está sobre Verónica Alcocer, luego de que salieran a la luz varios audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, una mujer que durante más de dos años integró el círculo de confianza de la entonces primera dama. En las grabaciones, Ferrer hace una serie de señalamientos sobre el funcionamiento interno de ese grupo durante la campaña presidencial y los primeros meses del gobierno de Petro, incluyendo presuntas disputas de poder, decisiones reservadas y la forma en que operaba el entorno más cercano de Alcocer. Los audios fueron revelados este 1 de agosto en una investigación publicada por la revista Semana. Entérese: “Ella sola se desprestigiaba”: embajador habla de la vida ‘loca’ de Verónica Alcocer en Estocolmo Contienen afirmaciones sobre presuntas entregas de dinero durante la campaña, supuestos testaferros, recursos públicos cuyo destino desconoce, pagos para operaciones digitales y la influencia que, según Ferrer, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado.

¿Quién es Eva Ferrer y por qué fue cercana a Verónica Alcocer?

Ferrer, nacida en Barcelona, España, y nacionalizada colombiana al inicio del actual gobierno, es recordada por su cercanía con Alcocer, de quien fue asesora de comunicaciones y figura clave en su proyección pública. Llegó al equipo en 2021 para liderar la construcción de su imagen durante la campaña presidencial. Tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, fue nombrada consejera presidencial para la niñez. Meses después asumió la Consejería para la Reconciliación. Su papel también fue determinante en algunas de las gestiones diplomáticas de la primera dama, como las visitas oficiales al Vaticano para encuentros con el Papa Francisco. Sin embargo, su influencia en la Casa de Nariño se vio abruptamente interrumpida tras un escándalo mediático en el que Alcocer la acusó de filtrar un video íntimo grabado en Cartagena, lo que rompió de manera definitiva la relación personal y profesional entre ambas. Tras ese episodio, Ferrer fue marginada dentro del gobierno, cambiada de oficina y eventualmente forzada a presentar su renuncia, decisión que fue impulsada por el presidente Gustavo Petro en noviembre de 2023. Desde entonces, se dedicó a su empresa privada, Eva Ferrer Galcerán SAS, especializada en comunicación estratégica y asesorías. En contexto: Gustavo Petro solicitó la renuncia a Eva Ferrer, amiga de Verónica Alcocer y alta consejera para la Reconciliación En los audios publicados por Semana, Ferrer asegura que le adeudan un dinero que nunca le fue pagado y cuyo desembolso había reclamado en varias oportunidades.

Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Una de las acusaciones es el supuesto ingreso de recursos durante la campaña presidencial. Ferrer afirma que el empresario catalán Manel Grau habría entregado dos millones de euros (aproximadamente 7.155 millones de pesos colombianos al cambio actual) a Verónica Alcocer: “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña. Manel se los dio. Es que yo lo sé”.

En otro momento sostiene que recibió intimidaciones mientras reclamaba pagos pendientes y cuestiona por qué nunca le cancelaron el dinero que le adeudaban: “Yo sé que con otra persona, en España, cuando me han llegado aquí... Con matones, ¿vale? (...) La pregunta es eso. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”.

Las grabaciones también incluyen afirmaciones sobre el estilo de vida de la primera dama y los gastos que, según Ferrer, asumía mensualmente, además de presuntos cobros por reuniones y actividades: “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales (...) Y que ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”. Sobre Alcocer, también afirma: “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le haga la ola”, declaró en los audios divulgados por la revista Semana. Lea más: Primeras indagaciones por la costosa vida de Verónica Alcocer fuera del país: ¿la pagamos los colombianos? Se refirió también a actividades supuestamente ilegales como poner a nombre de primos sus propiedades: “Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un...’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, manifiesta la española.

Las acusaciones sobre dinero y recursos en el Gobierno Petro

Carolina Plata, otra de las personas mencionadas en las grabaciones, también aparece en los señalamientos de Ferrer. Plata, quien ha sido una de las personas más cercanas a Verónica Alcocer y considerada su mejor amiga, ha firmado tres contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por un valor de 719.321.778 pesos. La exfuncionaria asegura haber conocido versiones sobre bolsas y cajas con dinero que, según relata, ingresaban al círculo de confianza de la entonces primera dama: “Dinero en cajas y bolsas, de ella y Carolina Plata. O sea, nunca he visto la caja, pero yo sé que la han visto porque hay una amiga que estuvo viviendo con ellos. Dice: ‘Eva, ahí entraban bolsas’. Pues las cajas están llenas”. Lea más: Esta es la suma en contratos de la mejor amiga de Verónica Alcocer con el Gobierno Petro Ferrer también afirmó que el dinero que le adeudaban terminó utilizándose para cubrir la polémica por las millonarias compras para las residencias oficiales de la Casa de Nariño, que estalló al inicio del Gobierno Petro. En ese momento, se cuestionó la adquisición de bienes por cerca de 173 millones de pesos, entre ellos un televisor de 85 pulgadas por $27,5 millones, dos plumones de plumas de ganso por más de $8 millones, juegos de cama de 500 hilos, electrodomésticos y otros artículos considerados de lujo, en momentos en que el Gobierno promovía una “política de austeridad”. Frente a las críticas, el entonces director del Dapre, Mauricio Lizcano, defendió las adquisiciones y explicó que hacían parte de la dotación de las cuatro casas de Estado y de huéspedes, asegurando que las compras se realizaron a través de Colombia Compra Eficiente y respondían a necesidades de funcionamiento, incluso porque algunas residencias fueron recibidas “sin sábanas, sin cortinas o sin colchones”.

En ese contexto, Ferrer asegura que el dinero que esperaba recibir terminó utilizándose para atender ese episodio. En los audios afirma: “Y luego, el dinero que era para lo mío, de la posesión, se lo pagaron a... Lo usamos para la cagada de Carolina Plata con el tema de la ropa de la casa. Entonces yo me quedé jodida. La inexperiencia de los otros me la tuve que comer yo”. La exfuncionaria agrega que incluso tuvo que buscar financiación externa para cubrir un viaje oficial de Verónica Alcocer a Noruega: “Yo tuve que llamar a una fundación para que pagaran el viaje de Verónica a Noruega”. Le puede interesar: Acusan al catalán Manuel Grau, cercano a Verónica Alcocer, de presunta estafa con proyecto en Bogotá

Los señalamientos sobre la influencia de Verónica Alcocer en Ecopetrol y la Dian

Las grabaciones también hacen referencia a la supuesta influencia que, según Eva Ferrer, Verónica Alcocer habría ejercido sobre entidades como Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario: “¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol?”, y sostiene que la entonces primera dama tenía poder de decisión sobre esas entidades. Ferrer menciona al entonces presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y asegura que su llegada al cargo estuvo relacionada con la cercanía que mantuvo con Alcocer desde la campaña presidencial de 2022, en la que Roa fue gerente. Incluso afirma que “Él se ganó el puesto... El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, y agrega que el propósito era “tener contenta a la señora”.

Los señalamientos se conocen después de que Roa enfrentara varios procesos judiciales por su papel como gerente de la campaña de Petro, entre ellos una imputación por presunta violación de los topes de financiación electoral y otra por presunto tráfico de influencias. Además, el Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña habría superado los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos, mientras la Fiscalía investiga movimientos financieros por 58.000 millones de pesos relacionados con ese proceso. Lea también: Ricardo Roa estaría evaluando un preacuerdo con la Fiscalía por financiación de campaña Petro 2022 Los audios también muestran el fuerte rechazo que Eva Ferrer decía sentir por trabajar con Verónica Alcocer. En uno de los fragmentos asegura que “no hay dinero que pague aguantar” a la entonces primera dama y sostiene que esa era una percepción compartida por personas de su entorno: “Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica. ¿Esta señora? ¿Aguantar a esa señora? Dios. No hay dinero que aguante a esa señora”.

Recursos de una consejería y pagos para “bodegas”

Otro de los bloques de la investigación gira alrededor del manejo de recursos públicos cuando Ferrer dirigía una de las consejerías presidenciales. Según los audios, la exfuncionaria asegura que existía un faltante cercano a los 1.000 millones de pesos y plantea interrogantes sobre el destino de ese dinero: “Sabemos que de la Consejería han desaparecido $1.000 millones. En cash (...) ¿Quién los tiene? ¿Dónde están?” Además, sostiene que parte de esos recursos habrían terminado financiando campañas de publicidad y operaciones digitales. En ese mismo sentido, Ferrer afirma que el empresario Manel Grau habría financiado asesores, estudios de opinión, movilizaciones y las denominadas “bodegas” digitales: “Yo sé que Manel ha pagado asesores de ella, estudios de opinión de ella. Ha pagado las bodegas (...) a lo mejor ha pagado 700.000 euros en bodegas, pago en movilizaciones”, asegura.

En otro de los audios, Ferrer plantea otra hipótesis sobre el posible destino de los recursos. Según su versión, parte del dinero habría salido de proyectos ejecutados por la Consejería: “Sacaron de la Consejería por proyectos, o sea, lo de las cocinas y todo esto con la fundación, sacaron allá un montón de dinero. Sacamos que se han desaparecido $1.000 millones, que parece que hicieron dos comerciales con gente de la casa, y esos son 350.000 euros”, afirma en la grabación. Tras su salida de la Consejería para la Reconciliación, el cargo fue asumido por Álvaro González Hollman, hijo de Georgina Hollman, amiga y guía espiritual de Verónica Alcocer. Corresponderá a las autoridades determinar si las afirmaciones contenidas en esas grabaciones tienen sustento y dan lugar a nuevas investigaciones. Siga leyendo: Exclusivo | La historia de David Swagger, el tramitador de millonarios contratos que habrían beneficiado a Juliana Guerrero y su hermana

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