“Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción

A seis días de que finalice el gobierno de Gustavo Petro, los escándalos continúan sacudiendo las entrañas de la Casa de Nariño. Esta vez, el foco está sobre Verónica Alcocer, luego de que salieran a la luz varios audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, una mujer que durante más de dos años integró el círculo de confianza de la entonces primera dama.
En las grabaciones, Ferrer hace una serie de señalamientos sobre el funcionamiento interno de ese grupo durante la campaña presidencial y los primeros meses del gobierno de Petro, incluyendo presuntas disputas de poder, decisiones reservadas y la forma en que operaba el entorno más cercano de Alcocer. Los audios fueron revelados este 1 de agosto en una investigación publicada por la revista Semana.
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Contienen afirmaciones sobre presuntas entregas de dinero durante la campaña, supuestos testaferros, recursos públicos cuyo destino desconoce, pagos para operaciones digitales y la influencia que, según Ferrer, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado.