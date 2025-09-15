Jugador del fútbol colombiano fue denunciado ante la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer

Un nuevo escándalo mediático sacudió la órbita del Fútbol Profesional Colombiano, después de que se conociera que Valerie Mariana Carrillo Cadavid, una joven de 18 años, presentó una denuncia contra el extremo Yeiner Stiwar Londoño, jugador de Patriotas en la Primera B, y conocido por su paso por clubes como el Atlético Huila y Fortaleza.
Le puede interesar: “Con Juan Florián siendo hombre o mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”: Petro sobre suspensión de ministro de la Igualdad
La denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, también incluyó a Andrea Arias, actual pareja del futbolista y madre de su hijo. ¿El motivo? La presunta filtración de fotos privadas y el delito de injuria, un acto que desató una ola de acoso digital contra la víctima, según la denuncia.
De acuerdo con el relato de Carrillo Cadavid, todo comenzó el pasado 8 de septiembre a las 7:59 de la mañana, cuando Andrea Arias habría enviado capturas de las imágenes a perfiles al azar a través de Messenger, acompañando los mensajes con comentarios burlescos.
“La mujer circuló en redes sociales esas imágenes... Me mandó capturas de lo que mandó vía Messenger a perfiles al azar, en tono de burla, me dijo que me iba a seguir boleteando, de una manera horrible, además que con burlas”, afirmó la denunciante a Gol Caracol, detallando la crueldad detrás de la acción.