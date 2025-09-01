Atención | Valeria Afanador murió ahogada, según dictamen de Medicina Legal: “ingirió agua y residuos de pantano”

Valeria Afanador murió ahogada. Esa fue la conclusión de Medicina Legal después de realizar el examen forense al cuerpo de la menor que fue hallada muerta –tras 17 días desaparecida– en Cajicá (Cundinamarca).

De acuerdo con Medicina Legal, el deceso de la niña de 10 años habría ocurrido el mismo 12 de agosto, día que fue vista por última vez en su colegio.

“Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”, apuntó Medicina Legal.

La última vez que vieron a la pequeña –que además tenía síndrome de Down– fue en la mañana del pasado 12 de agosto en el Gimnasio Campestre Los Laureles, su colegio. Videos captaron el momento en el que la menor atravesó una cerca en varias ocasiones hasta que desapareció.

Durante 17 días, la menor fue buscada por un equipo de rescatistas de más de 200 personas. Fue hallada sin vida en la tarde de este 29 de agosto en inmediaciones del Río Frío. A pocos metros del lugar de su desaparición.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que en la zona donde fue hallado el cuerpo, ya se había hecho un barrio apenas dos días atrás, es decir, el miércoles 27 de agosto. Una hipótesis que tomó fuerza en este caso señalaba que la menor habría sido raptada.

“La menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes”, apuntó Medicina Legal.

La investigación sobre este caso seguirá en curso.

“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución educativa, las decisiones pueden llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, dijo el gobernador Jorge Emilio Rey