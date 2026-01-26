¡Pilas! MinSalud ordena refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla, pero no para todos; entérese si debe aplicársela

Los casos de infección y muerte por fiebre amarilla que han ido en aumento en el país encendieron las alarmas de las autoridades que, en las últimas horas, anunciaron medidas para contener esta enfermedad vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Y es que, tras la declaración de la Emergencia Sanitaria por el brote de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud, a través de una circular dada a conocer este lunes, anunció que será necesaria una vacuna de refuerzo contra el virus, pero no para toda la población. Lea aquí: Así puede descargar por MiVacuna carnet digital de vacunación contra fiebre amarilla La circular aclara que son varios grupos de personas las que deben aplicarse una nueva dosis de la vacuna para evitar el riesgo de contraer el virus y en el peor de los casos, morir. La picadura de un mosquito infectado, pueden generar fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos tres o seis días después de contraer el virus. Cuando la enfermedad se agrava puede generar ictericia, hemorragias y daño renal que desencadenan cuadros mortales.

¿Quiénes deberán aplicarse una segunda dosis de la vacuna de fiebre amarilla?

MinSalud explicó que la segunda dosis de la vacuna será necesaria en personas que ya se habían vacunado hace más de 10 años “que vivan o viajen a zonas con circulación activa del virus en los municipios del departamento del Tolima: Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco y los que defina adicionalmente”, la cartera de Salud. Así mismo, mujeres que recibieron la vacuna durante la gestación, “quienes deberán aplicarse el refuerzo seis meses después de terminado el embarazo”. Siga leyendo: Científica colombiana descubre virus “buenos” en mosquitos que podrían frenar el dengue y la fiebre amarilla El refuerzo también será necesario para quienes viven con VIH, “con conteo de CD4 superior a 200 células/mm³, previa valoración médica”, así como quienes hayan recibido trasplante de células madre hematopoyéticas. Quienes se hayan vacunado con dosis fraccionadas en otros países, viajeros que se dirijan a zonas de alto riesgo y cuya última vacunación haya sido hace más de 10 años, y trabajadores de laboratorio que manipulan el virus y tengan más de una década desde su última vacunación, también deben aplicarse la segunda dosis según la directriz del ministerio.