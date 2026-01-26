¡Pilas! MinSalud ordena refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla, pero no para todos; entérese si debe aplicársela

Los casos de infección y muerte por fiebre amarilla que han ido en aumento en el país encendieron las alarmas de las autoridades que, en las últimas horas, anunciaron medidas para contener esta enfermedad vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Y es que, tras la declaración de la Emergencia Sanitaria por el brote de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud, a través de una circular dada a conocer este lunes, anunció que será necesaria una vacuna de refuerzo contra el virus, pero no para toda la población.
La circular aclara que son varios grupos de personas las que deben aplicarse una nueva dosis de la vacuna para evitar el riesgo de contraer el virus y en el peor de los casos, morir.
La picadura de un mosquito infectado, pueden generar fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos tres o seis días después de contraer el virus. Cuando la enfermedad se agrava puede generar ictericia, hemorragias y daño renal que desencadenan cuadros mortales.