x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Pilas! MinSalud ordena refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla, pero no para todos; entérese si debe aplicársela

Diez departamentos registran casos y muertes por el virus de la fiebre amarilla, por eso, las autoridades insisten en la vacunación y ahora, en el refuerzo. Estas son las personas que deben aplicarse una segunda dosis del inyectable.

  • Tolima es el departamento con más casos y muertes por fiebre amarilla. FOTOS: Julio César Herrera y Colprensa
    Tolima es el departamento con más casos y muertes por fiebre amarilla. FOTOS: Julio César Herrera y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Los casos de infección y muerte por fiebre amarilla que han ido en aumento en el país encendieron las alarmas de las autoridades que, en las últimas horas, anunciaron medidas para contener esta enfermedad vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Y es que, tras la declaración de la Emergencia Sanitaria por el brote de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud, a través de una circular dada a conocer este lunes, anunció que será necesaria una vacuna de refuerzo contra el virus, pero no para toda la población.

Lea aquí: Así puede descargar por MiVacuna carnet digital de vacunación contra fiebre amarilla

La circular aclara que son varios grupos de personas las que deben aplicarse una nueva dosis de la vacuna para evitar el riesgo de contraer el virus y en el peor de los casos, morir.

La picadura de un mosquito infectado, pueden generar fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos tres o seis días después de contraer el virus. Cuando la enfermedad se agrava puede generar ictericia, hemorragias y daño renal que desencadenan cuadros mortales.

¿Quiénes deberán aplicarse una segunda dosis de la vacuna de fiebre amarilla?

MinSalud explicó que la segunda dosis de la vacuna será necesaria en personas que ya se habían vacunado hace más de 10 años “que vivan o viajen a zonas con circulación activa del virus en los municipios del departamento del Tolima: Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco y los que defina adicionalmente”, la cartera de Salud.

Así mismo, mujeres que recibieron la vacuna durante la gestación, “quienes deberán aplicarse el refuerzo seis meses después de terminado el embarazo”.

Siga leyendo: Científica colombiana descubre virus “buenos” en mosquitos que podrían frenar el dengue y la fiebre amarilla

El refuerzo también será necesario para quienes viven con VIH, “con conteo de CD4 superior a 200 células/mm³, previa valoración médica”, así como quienes hayan recibido trasplante de células madre hematopoyéticas.

Quienes se hayan vacunado con dosis fraccionadas en otros países, viajeros que se dirijan a zonas de alto riesgo y cuya última vacunación haya sido hace más de 10 años, y trabajadores de laboratorio que manipulan el virus y tengan más de una década desde su última vacunación, también deben aplicarse la segunda dosis según la directriz del ministerio.

En el apartado sobre la fiebre amarilla en la página web del Ministerio de Salud se aclara que, por lo general, solo se requiere única dosis de la vacuna para toda la vida. Sin embargo, “si no es posible verificar antecedente vacunal se recomienda la vacunación”.

La vacuna contra la fiebre amarilla es efectiva a partir del décimo día de su aplicación, alcanzando una inmunidad del 99 % al cabo de 30 días.

Le puede interesar: Atención viajeros: estos son los países que le exigen a los colombianos estar vacunados contra la fiebre amarilla

Según el ministerio, en lo que va de 2026, con corte al 25 de enero, se han reportado 11 casos y 10 fallecidos. Así mismo, en 2025 se confirmaron 125 casos del virus con un saldo de 50 muertes.

Y en un consolidado desde 2024 hasta lo que va de 2026, el ministerio contabiliza 159 casos y 73 fallecidos por fiebre amarilla en departamentos como Tolima, Caldas, Huila, Cauca, Nariño Putumayo, Meta, Vaupés, Guaviare y Caquetá.

Temas recomendados

Ministerio de Salud
Salud
Enfermedades tropicales
Enfermedad
Fiebre amarilla
Colombia
Cauca
Huila
Meta
Putumayo
Tolima
Caldas
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida