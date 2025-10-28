Gobierno reglamentó la venta y el uso médico y veterinario del cannabis medicinal en el país

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1138 de 2025, un documento que, por primera vez, reglamenta el acceso seguro e informado al uso del cannabis y de la planta de cannabis con fines médicos y científicos, incluyendo su utilización como producto terminado tanto para uso humano como veterinario.
Este marco regulatorio amplía considerablemente las posibilidades de cultivo, producción, fabricación, comercialización y control de los derivados del cannabis en el país, siendo una transformación significativa en cuanto a la regulación de este producto medicinal en Colombia.
Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social indicó que la norma modificó parcialmente el Decreto 780 de 2016, que fue firmado y aprobado por diferentes miembros del gobierno.