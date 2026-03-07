¿Un nuevo bipartidismo? Uribismo y petrismo en disputa por el Senado

Llegó la hora cero. Este domingo, 41’287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones legislativas, así como en las consultas presidenciales. En medio de discursos de renovación, independencia, coherencia y carácter, lo cierto es que –si los sondeos coinciden y no hay un batacazo electoral que eche al traste cualquier vaticinio–, la jornada estará marcada por una puja de primer orden.
Se trata de la disputa entre petrismo y uribismo por hacerse a mayorías en el Congreso que asumirá a partir del 20 de julio de 2026. No es una contienda cualquiera. En juego está la gobernabilidad del próximo inquilino de la Casa de Nariño, quien deberá sumar aliados y formar una coalición fuerte y estable en el Parlamento que pueda hacerle frente a uno u otro bando.