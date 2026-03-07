¿Un nuevo bipartidismo? Uribismo y petrismo en disputa por el Senado

Llegó la hora cero. Este domingo, 41’287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones legislativas, así como en las consultas presidenciales. En medio de discursos de renovación, independencia, coherencia y carácter, lo cierto es que –si los sondeos coinciden y no hay un batacazo electoral que eche al traste cualquier vaticinio–, la jornada estará marcada por una puja de primer orden. Se trata de la disputa entre petrismo y uribismo por hacerse a mayorías en el Congreso que asumirá a partir del 20 de julio de 2026. No es una contienda cualquiera. En juego está la gobernabilidad del próximo inquilino de la Casa de Nariño, quien deberá sumar aliados y formar una coalición fuerte y estable en el Parlamento que pueda hacerle frente a uno u otro bando.

El derrotero es claro: una bancada minoritaria de gobierno y una oposición robusta podría redundar en el mismo escenario de pugnacidad, división y obstrucción que enfrentó el saliente presidente Gustavo Petro a la hora de tramitar sus reformas. De allí la importancia de los resultados de este domingo, cuando se definirá la recomposición del Congreso y habrá un reacomodo de fuerzas. Si bien generalmente se impone un bando y a partir de entonces comienza un juego de negociación y acuerdos para sumar aliados, lo que pronostican las encuestas parece inédito y bien refleja la realidad política del país: un marcado favoritismo del Pacto Histórico y el Centro Democrático, que contarían con abultadas bancadas alrededor de las cuales gravitarán los demás partidos. Según una reciente encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, el 28,7 % los ciudadanos votaría por el Pacto, lo que implica –haciendo cuentas a mano alzada– que el petrismo podría sumar alrededor de 30 de las 102 curules del Senado. Es decir, de cumplirse el ambicioso vaticinio, al menos uno de cada cuatro congresistas de la cámara alta sería afín al proyecto del saliente jefe de Estado. Lea también: Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo Sin embargo, el Centro Democrático también daría un golpe en la mesa. Sería la segunda fuerza más votada con el 21,9 % de los respaldos, lo que podría traducirse en al menos 23 curules. De hecho, aun en ese escenario, que implicaría que el mandamás de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quede por fuera –dado que es el número 25 de la lista cerrada–, el uribismo seguiría siendo una fuerza determinante. Lo anterior implica que entre petrismo y uribismo estaría concentrado la mitad del Senado (Ver infografía).

Es decir, si en Colombia durante buena parte del siglo XX se impuso un marcado bipartidismo entre liberales y conservadores –que pareció mermar a la luz de la Constitución del 91 y la entrada de nuevas fuerzas–, ahora lo que se evidencia es otro tipo de modelo bipartidista. Eso sí, en un ambiente de polarización, división ideológica, confrontación y redes sociales. “Ambos saldrán fortalecidos de estas elecciones. Se van a concentrar más las votaciones como consecuencia de la polarización. Los que quieren la continuidad del Gobierno se agrupan entorno al Pacto y no le van a dar mucha oportunidad a otros partidos de izquierda como Fuerza Ciudadana o las listas de Roy Barreras, mientras que los que están en oposición tienden a pensar que el voto útil es por el Centro Democrático”, explica el profesor Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

La puja por la mayoría