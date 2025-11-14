Incertidumbre, fracturas y una candidatura sin brújula: ¿Cómo el uribismo recompondrá el rumbo para 2026?

En las huestes del Centro Democrático se vive un inusitado ambiente de incertidumbre y zozobra con miras a las elecciones de 2026. A la tensión que dejó la pelotera por la elección del que sería su candidato único vía encuesta –proceso que terminó naufragando en medio del escándalo–, se suma ahora la duda sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones se concretará el proceso para definir quién o quiénes llevarán las batutas del uribismo para la consulta interpartidista de marzo próximo.
