Uribe revela que viajó a Ecuador en medio de crisis con el gobierno Petro, ¿a qué fue?

En medio de las tensiones diplomáticas y arancelarias entre el gobierno ecuatoriano y el colombiano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro al referirse a la situación que ambas naciones enfrentan actualmente. Además, señaló que viajó al país vecino en enero. ¿De qué se trató? Una de las cosas importantes que mencionó Uribe es que esa zona fronteriza del lado colombiano se encuentra bajo el control del “grupo narcoterrorista Farc que impone votar por Cepeda”. Señaló que visitó recientemente Tumaco y el Putumayo, donde —según dijo— pudo constatar la situación. En sus declaraciones, también cuestionó la respuesta del Gobierno Petro colombiano frente a la seguridad en la frontera entre ambas naciones que hoy se encuentran en medio de un ambiente político caldeado.

El expresidente Uribe aseguró que la administración de Petro ha sido “permisiva con los delincuentes”, lo que, en su opinión, ha obligado a Ecuador a asumir mayores costos en materia de seguridad en esa zona limítrofe. “Entonces, el gobierno ecuatoriano ha dicho que ese arancel es para poder pagar la seguridad que le toca desarrollar allí. Ese comercio ha valido mucho dinero: puede superar los 2 mil millones de dólares al año”, dijo.

También aseguró que esto estaría afectando a comunidades locales, que ya habrían tenido que cerrar negocios por la “guerra” arancelaria que se ha desatado en las últimas semanas entre ambos países. “Hoy en Colombia se están perdiendo muchos puestos de trabajo por ese problema. Ipiales está en hambruna, con muchos sitios cerrados”, afirmó. Finalmente, Uribe reiteró que, bajo su criterio, el principal responsable de la crisis es el narcoterrorismo que opera en esa región.

¿A qué viajó Uribe a Ecuador?

El expresidente se refirió a su reciente paso por Ecuador y respondió a las versiones sobre una supuesta injerencia en las relaciones con ese país, en medio de la polémica por la situación en la frontera. “Además, chismosos, Uribe estuvo en Ecuador. Yo estuve en enero, en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, y ahora en un evento académico en Cuenca”, afirmó. En esa línea, el exmandatario negó haber interferido en asuntos diplomáticos o haber sostenido contactos recientes con el jefe de Estado ecuatoriano. “Yo no interfiero en las relaciones internacionales, ni me he reunido con él, ni he hablado recientemente con él (Noboa)”, aseguró.

Las causas de la crisis arancelaria