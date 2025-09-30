Uribe acusa a Petro de poner en riesgo a Paloma Valencia, como a Miguel Uribe: “Incitan a bandidos a que le hagan daño”

El expresidente Álvaro Uribe hizo una grave advertencia sobre la seguridad de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, a quien señala de ser blanco de constantes ataques por parte del mandatario Gustavo Petro, lo que -según él- podría desencadenar un nuevo atentado, similar al que sufrió Miguel Uribe Turbay.
A través de su cuenta de X, el líder del Centro Democrático manifestó que las publicaciones de Petro son una puerta para que “bandidos” interfieran contra la senadora.
“Los señalamientos del Presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema”, se lee en el post de Álvaro Uribe.