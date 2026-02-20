Alysa Liu, la estadounidense que se retiró dos años del deporte y ahora es campeona olímpica

La estadounidense Alysa Liu, que había terminado tercera en el programa corto, remontó en el libre y se proclamó campeona olímpica en la prueba individual femenina del patinaje artístico, en los Juegos en Milán. Liu, que regresó hace dos temporadas tras una retirada y que es la vigente campeona mundial, obtuvo un total de 226,79 puntos, lo que le permitió superar en el podio a dos japonesas, Kaori Sakamoto (plata, 224,90 puntos) y la adolescente de 17 años Ami Nakai (bronce, 219,16 puntos). A sus 20 años, la californiana reconquistó para Estados Unidos el torneo en el patinaje artístico femenino, donde su país no triunfaba en unos Juegos Olímpicos desde Sarah Hughes en Salt Lake City 2002. Fue la octava vez que una estadounidense se lleva el oro en esta prueba. En la grada estaba Tenley Albright, la primera patinadora artística de Estados Unidos en llevarse el oro olímpico, en su caso en la edición de Cortina d’Ampezzo 1956. Lea: Periodista australiana pide perdón tras salir ebria en transmisión en vivo Para Liu fue su segundo oro en estos Juegos, después de haberse coronado en el inicio del evento con Estados Unidos en la prueba por equipos. Su victoria sirve además para pasar la página del mal trago vivido por Estados Unidos en la prueba masculina individual, donde el ultrafavorito Ilia Malinin falló clamorosamente en el programa libre y bajó hasta el octavo puesto.

Un regreso exitoso

Con su cabello atigrado, con partes morenas y otras rubias, y su uniforme dorado, llevó al delirio al Milano Ice Skating Arena con su actuación con música disco de Donna Summer, patinando con una confianza asombrosa y poniendo en pie al público. Su espectacular programa le permitió mejorar cuatro puntos su mejor resultado de la actual temporada. “Estaba muy tranquila cuando empecé. Tengo una técnica de respiración que uso durante todo este programa y solo me aseguré de concentrarme en eso, ser lo más fluida posible y mirar al público en todas mis transiciones”, explicó Liu. Siga leyendo: De la medalla olímpica a ganar el Desafío Siglo XXI: los premios que se llevó Anthony Zambrano “Hice eso y sentí la energía de todos. Sentí mi energía. Me siento bien, me siento segura de mí mismo y lo di todo ahí afuera”, apuntó. La carrera de Liu es atípica: fue una niña prodigio que con 13 años se convirtió en la campeona de Estados Unidos más joven de la historia pero con 16 años, en 2022, sorprendió anunciando su retirada.

“Estoy aquí para anunciar que me retiro del patinaje”, escribió en su cuenta de Instagram en abril de 2022. “Empecé a patinar cuando tenía 5 años, así que son unos 11 años sobre el hielo y han sido 11 años de locura”. Volvió a la competición en el inicio de la pasada temporada y ese curso lo coronó triunfando en el Mundial de Boston. El oro de Milán confirma su estatus de estrella actual del patinaje femenino.

Sakamoto, plata como despedida