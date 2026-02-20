Familiares del ministro Antonio Sanguino firmaron contratos con el Estado por más de $1.000 millones

La información fue divulgada por el candidato a la Cámara por Bogotá, Germán Ricaurte , quien aseguró que la esposa, el hermano y la hija del ministro han tenido vínculos contractuales o administrativos con el Estado durante el actual gobierno. H ay contratos con entidades como el SENA, Función Pública y la SAE que juntos suman más de 1.000 millones de pesos.

Apenas unos días después de que se abriera una discusión por la contratación de familiares de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani , un nuevo señalamiento vuelve a poner el tema sobre la mesa. Esta vez, los reflectores apuntan al entorno del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino .

Según los registros oficiales que citó, la esposa del ministro, Diana Meza, ha suscrito siete contratos con distintas entidades públicas que suman 415’886.661 pesos. La mayoría fueron celebrados bajo la modalidad de contratación directa.

Aunque ella ya había trabajado como contratista antes de este cuatrienio, el año 2025, cuando Sanguino asumió el Ministerio el 18 de febrero, fue el periodo en el que concentró los mayores valores.

Ese año firmó dos contratos. Uno por 137’990.995 pesos con el Sena y otro por 44’800.000 pesos con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre ambos representaron 182’799.995 pesos y finalizaron en diciembre. Posteriormente, el 27 de enero de 2026, cuatro días después de que comenzaran a regir las restricciones de la Ley de Garantías, le fue adjudicado un nuevo contrato por 154 millones de pesos para asesoría en la Subdirección General de Función Pública. Es el de mayor cuantía y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Según una investigación de El Tiempo.

En el caso del hermano del ministro, Jairo Sanguino, los documentos citados indican que celebró ocho contratos que en total alcanzan 661’793.333 pesos. La mayor asignación provino de la Agencia de Desarrollo Rural, con 260 millones de pesos. Las modalidades de contratación incluyeron procesos directos y de régimen especial.

La relación de nombramientos también incluye a la hija del ministro, Laura Marcela Sanguino Gutiérrez, quien fue designada el 27 de febrero de 2024 como Subdirectora Técnica en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Ricaurte sostuvo que estos casos deben revisarse a la luz de las promesas de transparencia hechas por el Gobierno. Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que días atrás formuló sobre contratos de familiares de la ministra Kadamani en entidades como el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Ministerio del Interior, que superarían los 500 millones de pesos.

“Es una práctica generalizada en este Gobierno que los parientes de los altos funcionarios tengan contratos con el mismo Gobierno. Prometieron cambio, pero vemos que reemplazaron unas roscas con otras. Hacemos un llamado a que cese el nepotismo”, escribió Ricaurte.