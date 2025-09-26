x

UNP negó reducción de esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella tras tutela del precandidato presidencial

La Unidad Nacional de Protección aseguró que Abelardo de la Espriella mantiene “un esquema robusto de seguridad” y rechazó las denuncias del abogado, quien interpuso una tutela alegando vulneración a su vida e integridad.

  • El precandidato Abelardo de la Espriella había interpuesto una tutela contra el Gobierno por una presunta disminución de su esquema de seguridad. FOTO: Manuel Saldarriaga
Colprensa
hace 14 horas
La Unidad Nacional de Protección (UNP) desestimó las acusaciones lanzadas por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien denunció que se le redujo su esquema de seguridad.

”El precandidato Abelardo de la Espriella mantiene un esquema robusto de seguridad, aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). En ningún momento dicho esquema ha sido reducido ni modificado, y resulta falso que el presidente de la República haya impartido instrucción alguna para debilitarlo”.

Así lo señaló la UNP en respuesta a la acción de tutela interpuesta contra ese organismo y el presidente, Gustavo Petro, por De la Estrella, que alegó “inminente violación de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la seguridad personal y familiar”.

El precandidato derechista de oposición señaló en la argumentación de su acción de tutela que desde enero del año pasado se le informó del desmonte de sus medidas de protección, de manera que se le ordenó “’finalizar cuatro personas de protección y un chaleco blindado’, implementado en aras de promover las garantías necesarias a sus derechos”, además se le pidió “hacer la devolución de los elementos suministrados para tal efecto”.

Lea aquí: Estos son los precandidatos presidenciales que más dinero gastan en pauta digital de cara a las elecciones del 2026

Ante esa situación De la Espriella reclamó “que se le ordene al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y a la UNP, en forma inmediata, implementar un esquema de seguridad idóneo e inmediato para mi preponderante y para su familia”.

Rechazamos de manera categórica las afirmaciones que pretenden atribuir decisiones inexistentes al jefe de Estado o a la UNP, pues desinforman a la ciudadanía y erosionan injustamente la confianza en las instituciones”, expresó la UNP en su mensaje.

Añadió que desde esa oficina se respeta “la contienda política, pero exigimos honestidad y responsabilidad en el debate público. La democracia se fortalece con argumentos veraces y no con señalamientos infundados que instrumentalizan la seguridad personal para fines de proselitismo político”.

Preguntas sobre la nota:

¿Quién protege a Abelardo de la Espriella?
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de asignar y mantener el esquema de seguridad al precandidato presidencial.
¿Por qué Abelardo de la Espriella presentó una tutela?
El precandidato argumentó que su esquema de seguridad fue reducido y que se vulneraban sus derechos a la vida, integridad y seguridad personal.
¿Qué respondió la UNP sobre las acusaciones?
La entidad negó la reducción y aseguró que el esquema se mantiene robusto, rechazando que existan órdenes del presidente Gustavo Petro para debilitarlo.

