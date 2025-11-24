x

Detectaron documento falso de aspirante a rector de la Universidad del Atlántico, confirmó MinEducación

La elección del rector de la Universidad del Atlántico está en entredicho tras la confirmación del Mineducación: uno de los aspirantes presentó un certificado falso de experiencia docente. Conozca cómo este escándalo de presunta falsedad en documento público escala a la Fiscalía y Procuraduría y pone en riesgo la transparencia institucional.

  • MinEducación confirmó falsedad en certificación usada por aspirante a la rectoría de la Universidad del Atlántico. FOTO: Universidad del Atlántico
    MinEducación confirmó falsedad en certificación usada por aspirante a la rectoría de la Universidad del Atlántico. FOTO: Universidad del Atlántico
Colprensa
24 de noviembre de 2025
bookmark

El Ministerio de Educación anunció que en el marco de la indagación adelantada sobre las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de elección de rector de la Universidad del Atlántico, fue identificada una certificación falsa, en el proceso de elección de rector de esa institución.

La cartera de Educación logró identificar que al menos una de las certificaciones aportadas como documento probatorio para validar la experiencia docente, como requisito para acceder al cargo de rector, constituye un documento falso.

Lea también: La carta de la U. San José notificando a Juliana Guerrero la anulación de su título: dicen que prácticamente nunca estudió en esa institución

De esta forma el Ministerio aseguró que este hallazgo se produce en contexto de la vigilancia especial decretada sobre la Universidad del Atlántico, tras encontrar posibles inconsistencias en la experiencia académica certificada por uno de los aspirantes y documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva.

Dada esta situación, el Ministerio informó que trasladará a la Fiscalía el expediente para que investigue la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, conforme a las disposiciones de la ley.

Además, el Ministerio notificará a la Procuraduría General para que adelante las correspondientes investigaciones disciplinarias por las faltas cometidas en el ejercicio de funciones públicas.

“Con estas denuncias el Ministerio de Educación Nacional reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de la normatividad en las instituciones de educación superior, preservando la autonomía universitaria, pero evitando cualquier vulneración al debido proceso y la integridad institucional”, afirmó.

Puede leer: Inscripciones gratuitas y seis nuevos pregrados, principales logros del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en 2025

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es el aspirante a rector cuya documentación resultó ser falsa?
El aspirante cuya certificación de experiencia docente fue identificada como presuntamente falsa es Leyton Barrios Torres, quien fue designado rector.
¿Qué tipo de documento fue identificado como falso?
Fue detectada una certificación de experiencia docente. Este documento era un requisito probatorio indispensable que el aspirante necesitaba aportar para validar su candidatura al cargo de rector de la institución.
¿Qué autoridades investigarán el caso del documento falso en Uniatlántico?
El Ministerio de Educación trasladará el expediente a la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de falsedad en documento público, y a la Procuraduría General, para la investigación disciplinaria correspondiente.

Temas recomendados

Investigación
Educación
Educación superior
Procuraduría
Ministerio de Educación
Delito político
Universidad
Contratos
Delitos
Documentos
Ministerios
Fiscalía
Colombia
Atlántico
