Pékerman rompe el silencio sobre su salida de Colombia y la frustración que aún lo acompaña: “profunda tristeza”

José Néstor Pékerman rompió el silencio sobre su salida de la Selección Colombia y confesó que aún carga con una “profunda tristeza” por el proyecto que no pudo completar durante sus seis años al frente del equipo nacional. Aunque han pasado más de siete años desde su despedida, el técnico argentino sigue sintiendo que quedó una deuda pendiente con el fútbol colombiano. Conozca: El invicto de Lorenzo a prueba: Colombia busca en Nueva York la consagración de su 2025 perfecto Pékerman, quien llevó a Colombia de regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia y firmó la histórica participación en Brasil 2014, explicó que su frustración no tiene que ver con los resultados deportivos, sino con el trabajo que soñaba desarrollar en las divisiones menores, similar al que lideró en Argentina.

“Me fui con mucha tristeza, porque quería implementar un plan similar al de Argentina. Lamentablemente me frustré, porque la mirada estaba puesta arriba y yo tengo otras formas”, dijo en conversación con el periodista Yeltsin Ríos. Según el exseleccionador, Colombia tiene un enorme potencial que aún puede crecer: “Todo lo que puede superarse tiene que nacer en las categorías juveniles, pero con acuerdos importantes entre los protagonistas del fútbol. A veces se cierra demasiado en determinados sectores”. Lea también: ¿Presión? “El Pibe” Valderrama hizo importante exigencia para la Selección Colombia en el Mundial de 2026 Aun así, Pékerman afirmó que Colombia dejó una huella imborrable en su vida. Recordó con cariño su paso como jugador del Independiente Medellín y la relación cercana que siempre mantuvo con el país. También repasó sus mejores momentos como técnico en los Mundiales de 2006 con Argentina y 2014 con Colombia, aunque lamentó que las lesiones afectaran el rendimiento del equipo en Rusia 2018.

El exseleccionador José Néstor Pékerman recordó su paso por la Tricolor y reconoció la frustración que le dejó no fortalecer las divisiones juveniles. FOTO: Colprensa.

Finalmente, el entrenador de 76 años, se refirió al presente de la Tricolor y al próximo Mundial de 2026, expresando plena confianza en Néstor Lorenzo pese a las críticas recientes. “Yo le tengo fe siempre y más aún estando Lorenzo”, concluyó.

