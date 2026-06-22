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Trump siguió celebrando el triunfo de Abelardo y dijo que espera “con ganas” poder trabajar con él en Colombia

Tras la victoria electoral en Colombia, Donald Trump celebró el triunfo del abogado de 47 años tras imponerse en la segunda vuelta ante Iván Cepeda y prometió una alianza “poderosa” con el nuevo gobierno colombiano.

  • En la agenda bilateral ya se vislumbran medidas extremas: bombardeos conjuntos contra guerrillas y narcos con el apoyo de EE. UU., luego de la victoria de Abelardo en las presidenciales de Colombia. FOTO: Getty, Colprensa y redes sociales @ABDELAESPRIELLA
    En la agenda bilateral ya se vislumbran medidas extremas: bombardeos conjuntos contra guerrillas y narcos con el apoyo de EE. UU., luego de la victoria de Abelardo en las presidenciales de Colombia. FOTO: Getty, Colprensa y redes sociales @ABDELAESPRIELLA
El Colombiano
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hace 1 hora
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer este lunes 22 de junio que espera “con ganas” poder trabajar con el presidente electo colombiano, el abogado ‘outsider’ y de derecha Abelardo de la Espriella, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda.

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Y es que, por medio de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario norteamericano se volvió a referir a la victoria de Abelardo en las urnas durante la jornada electoral del domingo 21 de junio. “¡Felicito a ‘El Tigre’!”, como se conoce a De la Espriella, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

“Espero con ganas trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países”, añadió el mandatario republicano, que respaldó rápidamente a De la Espriella en cuanto el político colombiano surgió en los sondeos.

Trump explicó a la prensa en el Despacho Oval que sostuvo una llamada con Abelardo De la Espriella, quien en medio de la conversación le agradeció su apoyo este domingo que pasó tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios.

“Cuando la gente me aprecia, los aprecio. Así de simple. Me dijo cosas lindas acerca de mí y acerca del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, comentó el presidente estadounidense ante los medios de comunicación.

Amplíe la noticia: De la Espriella volvió a ganar con más votos en Venezuela y arrasó en EE. UU.

Washington “espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, indicó el domingo 21 de junio el secretario de Estado, Marco Rubio, poco después de anunciarse el triunfo del abogado conservador de 47 años, tras el preconteo de la Registraduría.

Abelardo de la Espriella ha generado revuelo a nivel internacional tras asegurar que estaría dispuesto a bombardear las bases de los grupos guerrilleros aún en rebeldía y de los narcos, con el apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, como ya sucede en el vecino Ecuador.

La llamada que puede ser el inicio de una nueva relación con EE. UU.

Tras finalizar las elecciones de la segunda vuelta presidencial, se conoció que el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con Abelardo de la Espriella para felicitarlo por ser el presidente electo tras confirmarse su victoria en los comicios celebrados este domingo 21 de junio en Colombia.

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Durante el contacto, confirmado también por el mismo abogado ‘outsider’ que se impuso en la segunda vuelta presidencial, el jefe de Estado norteamericano reafirmó su apoyo al nuevo presidente electo del país suramericano, tras ya haberlo hecho antes con mensajes en redes.

“He recibido las felicitaciones de grandes líderes del mundo que respaldan el camino que hoy inicia Colombia”, dijo Abelardo. Esta conversación telefónica dio continuidad al respaldo público que Trump había manifestado con anterioridad hacia la candidatura de De la Espriella durante la campaña de la segunda vuelta electoral.

Además, Trump se pronunció en su cuenta oficial de The Truth Social con una corta, pero contundente frase. “Él ganó, GRANDE”.

En sus pronunciamientos previos, el mandatario estadounidense había calificado al abogado colombiano como un “líder inteligente, fuerte y tenaz”, al tiempo que destacó su “decisiva victoria” obtenida en la primera ronda de las votaciones.


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Preguntas y respuestas

¿Cómo llamó Donald Trump a Abelardo de la Espriella tras su victoria?
Donald Trump felicitó públicamente al presidente electo de Colombia utilizando su apodo de campaña, “El Tigre”, a través de un mensaje en su red Truth Social y confirmando una llamada posterior entre ambos.
¿Cuáles son las propuestas de seguridad de Abelardo de la Espriella con EE. UU.?
El mandatario electo propuso combatir el narcotráfico y a las guerrillas mediante bombardeos estratégicos a sus bases con apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, una línea de cooperación similar a la de Ecuador.
¿Qué temas prioritarios manejarán los gobiernos de Trump y De la Espriella?
De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, la agenda bilateral se centrará en frenar la migración irregular hacia EE. UU., potenciar la seguridad en la región suramericana y estrechar los acuerdos comerciales.
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