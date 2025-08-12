Tres militares muertos y cuatro heridos dejó ataque con drones de las disidencias en Buenaventura

Tres militares murieron y cuatro más resultaron heridos en medio de un ataque de drones cargados con explosivos en Buenaventura (Valle del Cauca). El ataque fue atribuido a las disidencias de alias Iván Mordisco.

Los hechos se registraron sobre el mediodía de este 12 de agosto en un punto conocido como Puerto Merizalde de Buenaventura. Un punto de entrada a la región del Naya.

Los uniformados muertos fueron identificados como el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.

El ataque, al parecer, fue responsabilidad de la estructura Jaime Martínez de las disidencias del Estado Mayor Central, facción que permanece bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.