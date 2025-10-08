En crimen de Miguel Uribe solo avanzan los traslados: cuatro implicados cambiaron de prisión

Cuatro meses después del atentado que le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, poco se sabe sobre el rumbo de la investigación. Desde que fue atacado el 7 de junio, y tras su fallecimiento dos meses después a causa de las heridas, el proceso judicial parece haberse detenido en los traslados carcelarios de los principales implicados.
La información más reciente es el traslado de Katerine Martínez, conocida como alias “Gabriela”, desde el búnker de la Fiscalía hasta la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá.
Fuentes judiciales explican que estos movimientos obedecen a dos razones. El primero es que los calabozos del búnker son centros temporales que deben ser desocupados una vez los detenidos quedan bajo custodia del Inpec, y porque además, la Fiscalía no logró avances significativos con los preacuerdos ofrecidos a los capturados, quienes han entregado poca o nula información útil sobre la planeación del atentado.
En el caso de alias Gabriela, según el expediente, habría sido la encargada de entregar el arma al menor de 15 años que disparó contra Uribe Turbay en el occidente de la capital. Además, habría participado en las reuniones en las que se planeó el crimen y acompañó a otros miembros del grupo en los días previos al atentado.