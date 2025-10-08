En crimen de Miguel Uribe solo avanzan los traslados: cuatro implicados cambiaron de prisión

Cuatro meses después del atentado que le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, poco se sabe sobre el rumbo de la investigación. Desde que fue atacado el 7 de junio, y tras su fallecimiento dos meses después a causa de las heridas, el proceso judicial parece haberse detenido en los traslados carcelarios de los principales implicados. La información más reciente es el traslado de Katerine Martínez, conocida como alias “Gabriela”, desde el búnker de la Fiscalía hasta la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Le puede interesar: Alias el Veneco irá a juicio por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay Fuentes judiciales explican que estos movimientos obedecen a dos razones. El primero es que los calabozos del búnker son centros temporales que deben ser desocupados una vez los detenidos quedan bajo custodia del Inpec, y porque además, la Fiscalía no logró avances significativos con los preacuerdos ofrecidos a los capturados, quienes han entregado poca o nula información útil sobre la planeación del atentado. En el caso de alias Gabriela, según el expediente, habría sido la encargada de entregar el arma al menor de 15 años que disparó contra Uribe Turbay en el occidente de la capital. Además, habría participado en las reuniones en las que se planeó el crimen y acompañó a otros miembros del grupo en los días previos al atentado.

La Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, tráfico y porte de armas de fuego y uso de menores para delinquir, cargos por los que permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Semanas atrás también fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad dos de los presuntos cabecillas de la organización: Elder José Arteaga, alias El Costeño, y William Fernando González Cruz, alias El Viejo. Ambos fueron sacados de La Picota y llevados a establecimientos en Santander y Caldas, por razones de seguridad. Alias El Costeño es señalado por las autoridades por ser el coordinador logístico del atentado que terminó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay. Presuntamente, Arteaga Hernández fue quien reclutó al joven sicario, un menor de 15 años, y coordinó el plan criminal para asesinar al precandidato presidencial en el barrio Modelia, Bogotá, el pasado 7 de junio. “El Costeño” habría tenido una reunión con alias El Viejo o alias El Hermano en una estación de gasolina días antes del atentado. En dicho encuentro se habrían definido roles como la entrega del arma, la ruta de escape y los actores implicados. Alias El Hermano, según la investigación de la Fiscalía, habría sido reclutado por Arteaga Hernández junto a alias Gabriela y Carlos Eduardo Mora González. A ambos los habría convencido de participar en el crimen a cambio de cinco millones de pesos. Estos dos sujetos son juzgados por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según la Fiscalía. Mientras que, el único condenado, el menor de edad que disparó el arma, también fue enviado a un centro especial en la ciudad de Pasto, Nariño. Desde entonces no se han conocido nuevas diligencias, audiencias ni pronunciamientos oficiales sobre el avance del caso. Las autoridades no han revelado si existen más órdenes de captura, ni qué motivaciones estarían detrás del atentado que conmocionó al país y dejó sin vida a uno de los rostros más visibles del panorama político nacional. Lea también: Esposa de Miguel Uribe explicó por qué rechazó la presencia de Petro en el funeral del senador: “No iba a pasar y no lo permití” Por ahora, el expediente por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay permanece bajo estricta reserva judicial, mientras la opinión pública continúa a la espera de resultados concretos sobre quiénes ordenaron y financiaron el ataque.

Otro traslado