Tras fallo de una acción de tutela, la consulta del Área Metropolitana de San Nicolás ya tiene plata

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto, expresó: “Hoy hay una buena noticia para el Oriente antioqueño: el Ministerio de Hacienda ya giró los recursos para la consulta popular. Están en manos de la Registraduría y permiten avanzar con todas las garantías. Hay fecha, hay recursos y hay garantías: el 2 de agosto será la gente del Valle de San Nicolás la que decida el presente y el futuro de su territorio”.

La consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás ya tiene recursos para realizarse, todo porque el Ministerio de Hacienda entregó los 7.414 millones de pesos para que se pudiera realizar el próximo 2 de agosto, después de las múltiples trabas que ha tenido esta actividad, principalmente en temas económicos.

Para que se pudieran garantizar los recursos, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías implicadas dentro de este proceso tuvieron que instaurar una acción de tutela contra el Gobierno Nacional, la cual fue fallada en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Medellín.

Este hecho se dio a conocer durante el segundo comité de seguimiento y garantías electorales, que se realizó en el municipio de El Retiro, donde las distintas autoridades se encontraban revisando los aspectos técnicos y logísticos de este proceso.

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Entre lo que se revisó, estaba la designación de los jurados, la disposición de los 85 puestos de votación establecidos y las condiciones para que haya una amplia participación en los ocho municipios convocados para esta jornada.

En total son 370.911 personas habilitadas para votar en los 50 puntos de votación ubicados en las zonas urbanas y los 35 que se encuentran en la ruralidad de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión, los municipios convocados para la confirmación de esta área metropolitana.

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Adolfo Rafael Laguna, delegado de la Registraduría en Antioquia, expresó que “estamos listos para realizar este proceso electoral sin ningún tipo de inconveniente. Los recursos están asignados y en los ocho municipios hemos hecho la socialización del cronograma de esta jornada”.

Esta consulta ha contado con múltiples trabas desde su comienzo. Por un lado, los retrasos y trabas por parte del Gobierno Nacional con el tema de los recursos, que llevaron a que se tuviera que aplazar la primera votación, que estaba programada para el 9 de noviembre del año pasado.