Ejército interviene mina ilegal en San Luis, Antioquia, que le dejaba $1.600 millones de renta al Clan del Golfo

Un fuerte golpe contra la minería ilegal se registró este fin de semana en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño, luego de que tropas de la Cuarta Brigada del Ejército encontraron una mina ilegal en una vereda y procedieron con el desmantelamiento de la estructura que le dejaba 1.600 millones de pesos al Clan del Golfo. Los hechos se registraron en la vereda El Porvenir de este municipio ubicado a casi tres horas de Medellín por la autopista Medellín-Bogotá, cuando las unidades del Batallón Especial Energético y Vial, de la mano con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía encontraron este predio.

Lo primero que hicieron fue intervenir el predio y la inutilización de dos excavadoras, una clasificadora, tres motores, 500 galones de ACPM, seis mangueras de succión y dos granadas de succión que eran usados para esta actividad ilegal. Entérese: Ofrecen $150 millones de recompensa por hurto de dos volquetas y el asesinato de quien las cuidaba El coronel Yimmy Cayetano Mancilla, comandante de este batallón de la Cuarta Brigada, manifestó que “este resultado representa una afectación económica aproximada de 1200 millones de pesos para la estructura criminal”.

Este fue uno de los elementos destruidos por parte del Ejército en el operativo contra esta mina ilegal en San Luis, Antioquia. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA DEL EJÉRCITO

Esto teniendo en cuenta que este predio tenía una producción mensual estimada en 4.300 gramos de oro, los cuales son equivalentes a 1.600 millones de pesos al ser comercializados en el mercado ilegal. Le puede interesar: Minería en el río Samaná, Antioquia: destruyeron maquinaría de los ilegales En medio de estos operativos se evidenció el grave daño ambiental ocasionado por los integrantes del Clan del Golfo en este territorio, puesto que fueron removidos 30.000 metros cúbicos de suelo y subsuelo, con la deforestación de 7.000 árboles y la contaminación con mercurio de las fuentes hídricas de la zona.