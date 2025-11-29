Videos | Fuerte balacera entre policías y ladrones generó pánico en centro comercial de Bucaramanga; esto se sabe

Gritos, disparos y personas corriendo de un lado a otro. Esta es la escena que se vive la tarde de este sábado dentro del centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga. Videos difundidos en redes sociales muestran el pánico que se apoderó de visitantes y comerciantes, muchos de ellos resguardados dentro de los locales mientras se escuchaban las detonaciones. Entérese: “Invisibles” y “babys”, los narcos que hoy están moviendo la cocaína En una de las grabaciones se observa a dos hombres tendidos en el piso, con visibles heridas por arma de fuego. Quienes graban aseguran que podrían estar sin vida, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Se conoció de manera preliminar la muerte del intendente en jefe Freddy Leal Briceño, quien fue herido y posteriormente retirado del centro comercial en una camioneta, escoltado por varias personas. Según testigos, el hombre recibió impactos de bala y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas. Le puede interesar: Balacera en zona rural de El Carmen de Viboral deja un muerto y cinco heridos: investigan posible ajuste de cuentas entre bandas El hecho se habría originado hacia las 2:00 p. m. por un presunto hurto en una joyería ubicada en el cuarto piso.

Las primeras versiones indican que los delincuentes no esperaban la presencia de un policía de civil en el lugar, lo que habría desencadenado un cruce de disparos.

Por ahora, se reportan cinco capturas realizadas en el centro comercial, acompañadas de un video que muestra los momentos en que las personas son conducidas por las escaleras hacia un centro de detención de la Policía. Una de ellas falleció, al igual que el intendente Briceño.