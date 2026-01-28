“Dijo que eran milicianos que lo iban a secuestrar”: testimonios que enredan a Lucho Herrera en caso de desaparición forzada

Varios testimonios en poder de la Fiscalía son claves para determinar la responsabilidad de la gloria del ciclismo colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera por la supuesta desaparición forzada de cuatro de sus vecinos, en el municipio de Fusagasugá, en hechos ocurridos en octubre de 2002, donde también está vinculado su hermano Rafael Herrera Herrera.
Las acusaciones contra el exciclista surgieron de las declaraciones de dos paramilitares, quienes aseguraron que Herrera les solicitó la desaparición de Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. Concretamente a las Autodefensas Campesinas de Casanare, gracias a una supuesta cercanía con Martín Llanos.