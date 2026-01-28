“Dijo que eran milicianos que lo iban a secuestrar”: testimonios que enredan a Lucho Herrera en caso de desaparición forzada

Varios testimonios en poder de la Fiscalía son claves para determinar la responsabilidad de la gloria del ciclismo colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera por la supuesta desaparición forzada de cuatro de sus vecinos, en el municipio de Fusagasugá, en hechos ocurridos en octubre de 2002, donde también está vinculado su hermano Rafael Herrera Herrera. Le puede interesar: En caso de desaparición forzada, Fiscalía investigará a hermano de Lucho Herrera por abuso sexual a una menor Las acusaciones contra el exciclista surgieron de las declaraciones de dos paramilitares, quienes aseguraron que Herrera les solicitó la desaparición de Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. Concretamente a las Autodefensas Campesinas de Casanare, gracias a una supuesta cercanía con Martín Llanos.

El reconocido exciclista colombiano es investigado junto con su hermano por mandar a desaparecer a cuatro personas en 2002. FOTO: Colprensa y AFP

Uno de los testimonios, revelado por Noticias Uno este miércoles 28 de enero, detalló que Herrera entregó fotografías de las víctimas y 40 millones de pesos al grupo armado. El paramilitar, identificado con el alias de Ojitos, manifestó que el dinero era para la compra de armas y motocicletas. Todo por orden de Herrera, quien habría pedido desaparecerlos argumentando que los cuatro hombres eran supuestos milicianos de la guerrilla que planeaban secuestrarlo. “El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, dijo alias Ojitos en testimonio revelado por el noticiero.

El otro paramilitar, conocido como ‘Menudencias’, reveló que en la finca de Lucho los habían enterrado. “Metimos dos en el platón y dos adelante, los inhumanos en la vía Novilleros al Aguadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”, relató alias Menudencias. En ese contexto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá emitió el pasado 7 de abril una decisión de 23 páginas en la que declaró la desaparición de los cuatro campesinos como un crimen de lesa humanidad. La providencia judicial, dada a conocer públicamente el domingo 20 de abril, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación penal formal contra Luis Alberto “Lucho” Herrera por su presunta participación en estos hechos.

La investigación continuó y avanzó de tal forma que este miércoles 28 de enero la Fiscalía decidió abrir investigación en contra de ambos. Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008, en un terreno de Silvania (Cundinamarca), y entregados a sus familiares en diciembre de 2025. Esto luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas (GRUBE) obtuviera las muestras biológicas para establecer la plena identidad. Entretanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos. Tras esa decisión, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria, que se realizará el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada.

Fiscalía investigará al hermano de Lucho Herrera por abuso sexual a una menor

Rafael Herrera Herrera, procesado junto a su hermano, el exciclista Lucho Herrera, por la desaparición de cuatro campesinos, ha sido vinculado formalmente a un nuevo cargo: el delito de “acceso carnal violento” contra una menor de edad, hecho que fue descubierto durante el desarrollo de las pesquisas actuales. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, confirmó este miércoles 28 que Rafael Herrera deberá responder por este presunto abuso sexual de manera adicional a los cargos por desaparición forzada.

Rafael Herrera Herrera fue vinculado también a un caso de presunto abuso sexual en medio de la investigación actual. FOTO: Archivo El Colombiano