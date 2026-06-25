Mientras líderes del mundo ofrecen apoyo a Venezuela, Petro guarda silencio tras la tragedia

La devastadora cadena de terremotos que sacudió a Venezuela y dejó, por ahora, 164 fallecidos, activó una rápida respuesta internacional. Gobiernos de América, Europa, Asia y el Caribe comenzaron a coordinar ayuda humanitaria, envío de rescatistas y asistencia técnica para enfrentar una de las peores tragedias naturales registradas recientemente en el vecino país. Sin embargo, en Colombia llamó la atención la ausencia de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro durante las primeras horas posteriores al desastre. Hasta la mañana de este jueves, más de 13 horas después de los movimientos sísmicos, el mandatario no ha publicado mensajes de solidaridad ni referencias a la emergencia en sus redes sociales, una ausencia llamativa para un mandatario tan activo en debates geopolíticos internacionales. En contexto: Heridos, edificios destruidos y vías agrietadas por terremoto con magnitud de 7,5 en Venezuela: temblor se sintió fuerte en Bogotá y otras zonas de Colombia La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó que varios gobiernos ya habían establecido contacto directo con Caracas para ofrecer apoyo. Entre ellos destacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien aseguró que su administración ha mantenido comunicación permanente con las autoridades venezolanas.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas”, afirmó Rodríguez.

La funcionaria también informó que Venezuela recibirá brigadas de rescate enviadas por República Dominicana, El Salvador, México y Qatar. Sobre este último país señaló que ya prepara un equipo especializado que llegará en las próximas horas.

Desde Colombia ya hubo reacciones

Mientras la Casa de Nariño permanece sin pronunciarse, varias voces colombianas sí reaccionaron a la tragedia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que ordenó coordinar acciones de apoyo para los afectados. “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”, escribió en su cuenta de X. El mandatario distrital agregó que instruyó al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) para establecer contacto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y coordinar la ayuda que pueda brindar la capital colombiana.

Hasta se pronunció el expresidente Iván Duque, quien envió un mensaje de respaldo a los venezolanos. “Hoy acompañamos con afecto a nuestros hermanos venezolanos, un pueblo valiente, trabajador y resiliente (...) Al bravo pueblo de Venezuela le expresamos nuestra cercanía, apoyo y confianza en que, una vez más, encontrará la fortaleza para superar esta difícil prueba. Que Dios proteja a las familias afectadas y a quienes hoy trabajan incansablemente en las labores de rescate y asistencia”, publicó.

A esas manifestaciones se sumó Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, quien expresó toda su solidaridad con “el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá”.

Aunque Petro no se había referido públicamente a la tragedia, desde el Gobierno colombiano comenzaron movimientos institucionales para atender la emergencia. El director de la UNGRD, Javier Pava Sánchez, informó que fueron activados equipos especializados de búsqueda y rescate para apoyar las labores en territorio venezolano. Según explicó, el despliegue será coordinado con la Cancillería colombiana y la Embajada de Venezuela.

Hasta el momento, la única comunicación oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada con la situación en Venezuela había sido un aviso sobre la suspensión de la atención al público en el Consulado de Colombia en Caracas. Le puede interesar: Decretan estado de emergencia en Venezuela tras terremotos: su principal aeropuerto fue cerrado por “graves daños”

¿Qué publicó Petro mientras tanto?

Hace nueve horas, la actividad del presidente Gustavo Petro en la red social X estaba concentrada en otros asuntos de la agenda internacional, pero no precisamente los de Venezuela, el mandatario colombiano publicó mensajes sobre política exterior y las relaciones diplomáticas con Israel tras las elecciones presidenciales: “Abrir relaciones con Israel y olvidar el genocidio palestino como se olvida el genocidio colombiano es una invitación a repetirlo”