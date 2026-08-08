Centro Democrático pide devolver presupuesto de Petro para que De la Espriella lo ajuste

La bancada del Centro Democrático pidió al Congreso que devuelva el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno Petro a finales de julio, pues considera que tiene graves problemas que el Gobierno de Abelardo de la Espriella debe corregir.
“Esta solicitud se hace como un ejercicio de responsabilidad con el país, con el fin de permitirle al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella corregir los graves problemas que presenta el proyecto que había sido radicado por el gobierno anterior”, manifestó la bancada en un comunicado.