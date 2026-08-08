Centro Democrático pide devolver presupuesto de Petro para que De la Espriella lo ajuste

La bancada del Centro Democrático pidió al Congreso que devuelva el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno Petro a finales de julio, pues considera que tiene graves problemas que el Gobierno de Abelardo de la Espriella debe corregir. “Esta solicitud se hace como un ejercicio de responsabilidad con el país, con el fin de permitirle al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella corregir los graves problemas que presenta el proyecto que había sido radicado por el gobierno anterior”, manifestó la bancada en un comunicado.

La administración saliente de Gustavo Petro radicó el pasado 29 de julio el proyecto de ley Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 con una iniciativa que asciende a los 575,6 billones de pesos que equivale al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en el proyecto se estiman ingresos correspondientes a 545,4 billones de pesos, algo que deja un faltante de 30,2 billones de pesos, algo que el gobierno anterior justificó con la radicación de una reforma tributaria para recaudar 21,9 billones de pesos durante el próximo año. Lea también: Al presupuesto de 2027, radicado por el Gobierno Petro, le faltan $30 billones; se necesitaría otra reforma tributaria Estos detalles los resaltó la bancada del Centro Democrático, quien alertó sobre el proyecto del PGN para el 2027 que en este “debe demostrarse, con soportes verificables, la consistencia entre el presupuesto de rentas, las apropiaciones proyectadas, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y la senda de ajuste de la regla fiscal”. Los congresistas detallaron que en el proyecto del PGN “se deben identificar expresamente las apropiaciones cuya financiación depende de los ingresos contingentes y establecer los mecanismos presupuestales que garanticen que no se comprometan gastos sin fuente cierta de financiación, ni se afecte la continuidad de obligaciones constitucionales y legales prioritarias”. Desde la colectividad uribista consideran que el proyecto debe implementar las observaciones que ha hecho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Banco de la República respeto al déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.

Las advertencias de la bancada coinciden con las alertas que han hecho expertos quienes han manifestado que aparte de que al PGN le faltan $30 billones, también se necesitaría un endeudamiento de $118 billones adicionales.

Otra de las alertas que han hecho analistas es que a pesar del alto monto del presupuesto, se recorta la inversión, siendo esta apenas de un 15,6%, mientras que en funcionamiento del Estado se va un 63,9 %. La Contraloría por otra parte ha manifestado su preocupación debido a que, según un comunicado del ente de control, “gran parte del presupuesto está destinado a atender la deuda pública mientras que los recursos para inversión y funcionamientos permanecen estancados”.

La entidad ha dejado claro que la discusión sobre el PGN para el 2027 debe asegurar que este sea “financiado, responsables y capaz de cumplir los compromisos del Estado”. Siga leyendo: Contraloría alerta que Gobierno de De la Espriella recibirá presupuesto de 2027 con desfinanciación de $30,2 billones Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas