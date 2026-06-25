Esta es la ayuda que Colombia enviará a Venezuela tras el terremoto a través de la UNGRD

Venezuela pasa momentos difíciles por cuenta del desastre natural que vivió este miércoles 24 de junio. Los terremotos en el vecino país han dejado al menos 164 fallecidos y cerca de 971 personas heridas, según cifras del régimen chavista. Ante esto, el gobierno de Colombia manifestó su respaldo y solidaridad, así como que enviará apoyo humanitario para la atención de la tragedia.
Los sismos que impactaron esa nación afectaron distintas zonas, incluyendo la capital Caracas, Maiquetía y otras localidades cercanas al epicentro ubicado en la costa venezolana.
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La Cancillería colombiana informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos colombianos afectados por la emergencia ni solicitudes de asistencia consular derivadas de los movimientos telúricos. A su vez, las verificaciones realizadas por la red diplomática tampoco evidencian afectaciones entre connacionales privados de la libertad.