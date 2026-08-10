“Pensé que nos íbamos a morir”: los testimonios de familias en Cali que lo perdieron todo

El edificio se vino abajo en cuestión de segundos. Lo que hasta ayer eran apartamentos, habitaciones, cocinas y hogares donde transcurría una jornada cualquiera, quedó convertido en una montaña de concreto, polvo y hierros retorcidos. Entre los escombros quedaron también las historias de familias caleñas que, minutos antes, preparaban el desayuno, hablaban por teléfono o se disponían a sacar a pasear a sus mascotas. Como se sabe, el epicentro fue San José del Palmar, Chocó, pero el movimiento estremeció con fuerza a Cali y a otros municipios del Valle del Cauca. Lea también: “Corrí a buscar a los 10 bebés en el sexto piso”: el relato del médico que se convirtió en héroe tras el terremoto EL COLOMBIANO, en un recorrido realizado por la capital del Valle, observó cómo el miedo se apoderó de las calles tras el poderoso sismo: gritos, carreras, llamadas que no lograban entrar y familias desesperadas por saber dónde estaban sus seres queridos. En medio de la emergencia, uno de los puntos más críticos quedó en el barrio Cuarto de Legua, cerca de la Universidad Santiago de Cali y de la Plaza de Toros. Allí, una edificación residencial de entre cinco y siete pisos colapsó parcialmente y dejó a varias personas atrapadas. Paula Jimena Castrillón estaba en la cocina de su apartamento preparando el desayuno junto a su familia cuando comenzó el movimiento. “Empezamos a ver que la estufa se movía”, recuerda. No hubo tiempo para entender lo que estaba pasando.

Su hijo mayor reaccionó primero. “¡Nos vamos, salgamos, salgamos!”, gritó. La familia comenzó a bajar mientras el edificio se deshacía a su alrededor. En el descanso de las escaleras, Paula alcanzó a ver cómo una de las paredes comenzaba a desplomarse en la calle 9 con carrera 24. Quiso regresar por sus mascotas, pero la urgencia de salir con vida se impuso. “Pensé que nos íbamos a morir”, recuerda. No se pierda: Vías bloqueadas, apagones, aeropuertos afectados y zonas incomunicadas: así impactó el terremoto a Colombia Los tres lograron evacuar. Sin embargo, la estructura donde estaba su vivienda no volvió a ser la misma. La mitad del edificio se desplomó: dos apartamentos quedaron completamente destruidos y otro, que correspondía a una vivienda de mayor tamaño, sufrió graves daños. La farmacia, ubicada en el primer piso, también quedó reducida a escombros. El apartamento de Paula, en el último piso, permaneció parcialmente en pie, pero quedó expuesto al vacío. Desde el exterior pueden verse los muebles y parte de lo que hasta horas antes era la intimidad de una familia. “Se ve que no tiene pared, o sea, se ven las cosas que están dentro de la casa, los muebles”, cuenta. Relacionado: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas La emergencia también separó a Paula de uno de los integrantes de su familia: su gato Blue. Dos de sus perros, Matthew y Cherry, pudieron ser puestos a salvo, pero del felino todavía no hay noticias. “No sabemos si está allí o si está en los escombros”, dice. El presidente Abelardo De la Espriella, desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) y en reunión con el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, informó que ya son 5.000 las viviendas averiadas o destruidas en la ciudad. El balance también deja 35 personas fallecidas, 700 heridas y 188 desaparecidas. Además, tres hospitales se encuentran colapsados, otros 18 presentan afectaciones en su infraestructura y 39 centros educativos han resultado afectados.

“No sabemos nada de mi esposa”

En otra zona de la capital del Valle, la incertidumbre es todavía mayor. Carlos Saavedra permanece frente a otra estructura colapsada, en la calle 4 con carrera 58, barrio Cuarto de Legua, cerca a la antigua Plaza de Toros, esperando noticias de sus familiares. Entre ellos están sus sobrinas trillizas, dos personas más y un perro que permanecían en el lugar cuando ocurrió el terremoto. Una de las tres fue rescatada y trasladada a una clínica, desde donde alcanzó a dar aviso de que la habían rescatado. Carlos también estaba dentro del edificio cuando todo comenzó a caer. “Estábamos en el comedor y se cayó eso, y a mí me rescataron de primero”, relata.

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Los vecinos tuvieron que ayudarlo a salir. Mientras habla, no deja de mirar hacia los restos de la construcción, donde alrededor de 50 voluntarios trabajaban para remover los escombros y tratar de encontrar a quienes todavía podrían estar con vida. “¿Qué esperanzas puede haber? Yo no creo... Dios mío bendito, no. ¡Ayuda, alcalde! Necesitamos cuerpos de socorro aquí”, clamaba el hombre corpulento. Conozca: En vídeo | Los daños que dejaron en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década Donde antes había apartamentos y familias haciendo su vida cotidiana, ahora sobresalen placas de cemento, columnas partidas y hierros doblados. Bajo esa mole, según cálculos preliminares de familiares y habitantes del sector, podrían permanecer entre 10 y 15 personas atrapadas. También hay preocupación por dos perros que estaban dentro del edificio. Freddy Otálora, otro afectado, le contó a este diario con angustia su historia: “Mi esposa estaba en el cuarto piso y no sabemos nada de ella. Estaba hablando con el hijo en ese momento porque iba a sacar a pasear el perro y creemos que está en alguna parte de las gradas”. Freddy también quedó atrapado durante el colapso y logró salir. Le interesa: Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó Paula y su familia llevaban más de dos años viviendo en el edificio que resultó destruido parcialmente en la calle 9, en el barrio Alameda, centro de Cali. “Desde el otro lado se ve que no tiene pared, o sea, se ven las cosas que están dentro de la casa, los muebles”, explica la mujer mientras señala las ruinas de la propiedad que habitaba. Cientos de personas salieron vivos, pero perdieron lo construido durante una vida. Preguntas y respuestas