Sismo: 8 horas llevan atrapadas 16 personas en el Megacable de Pereira

La emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto también afectó la operación del Megacable de Pereira, donde varias personas quedaron atrapadas en las góndolas mientras se movilizaban por el sistema de transporte aéreo.
Están ahí desde pasadas las 7 am y aún no han podido ser rescatadas. Además, comunicaciones en esa zona del país siguen sin estabilizarse, por lo que no se conocen detalles de la situación.
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Las hipótesis señalan que dos de las torres del Megacable se vieron afectadas. Además, el cable se habría salido de sus rieles, pero para mover las canastas se necesita personal especializado con el fin de evitar cualquier emergencia.
La Alcaldía de Pereira, a cargo de Mauricio Salazar, confirmó la situación y explicó que, aunque las personas permanecen en las cabinas, no estarían en riesgo inminente. Los organismos de socorro adelantan las labores necesarias para poder llegar hasta ellas y efectuar el rescate.