Las veces en que los cruces entre Trump y Petro en redes sociales pusieron en jaque la diplomacia entre Colombia y Estados Unidos

En 2025, la relación entre Colombia y Estados Unidos se ha visto impactada por una serie de confrontaciones que, en parte, vienen desde las redes sociales entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. A través de mensajes públicos en plataformas como X y Truth Social, se generaron tensiones que escalaban hasta el nivel diplomático, impulsando aranceles, sanciones, retiradas de embajadores y revocatorias de visado.
El escenario dejó en evidencia cómo lo que comienza como una publicación puede transformarse en una crisis diplomática bilateral. A continuación se presentan cuatro momentos en que esas confrontaciones digitales desembocaron en desafíos formales para la diplomacia, el comercio y las relaciones de cooperación entre ambos países.
