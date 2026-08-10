Así quedó la Catedral de Manizales tras terremoto de este lunes en Colombia

El Eje Cafetero sería una de las regiones más afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tras el fenómeno, a la Catedral de Manizales se le cayó una de sus torres principales.
De la capital de Caldas llegaron más imágenes, puntualmente de la Avenida Santander. En ellas, se ven carros parqueados moviéndose de lado a lado, edificios sacudiéndose y hasta uno desplomándose: el edificio Santo Domingo.
En distintos puntos de la ciudad se reportaron edificios con columnas comprometidas, fachadas colapsadas y estructuras que habían cedido.