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Así quedó la Catedral de Manizales tras terremoto de este lunes en Colombia

El sismo tuvo una magnitud de 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay afectaciones en diferentes puntos de la ciudad.

  • Catedral de Manizales tras el sismo. Foto: Redes sociales.
    Catedral de Manizales tras el sismo. Foto: Redes sociales.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 11 horas
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El Eje Cafetero sería una de las regiones más afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tras el fenómeno, a la Catedral de Manizales se le cayó una de sus torres principales.

De la capital de Caldas llegaron más imágenes, puntualmente de la Avenida Santander. En ellas, se ven carros parqueados moviéndose de lado a lado, edificios sacudiéndose y hasta uno desplomándose: el edificio Santo Domingo.

En distintos puntos de la ciudad se reportaron edificios con columnas comprometidas, fachadas colapsadas y estructuras que habían cedido.

Hasta el momento se sabe que, por las afectaciones en la región, el presidente Abelardo de la Espriella estará despachando desde Pereira para atender la emergencia.

En la mañana de este lunes, el alcalde de Manizales, Jorge Rojas, reportó a Blu Radio al menos 10 edificios colapsaron totalmente, aún por determinar los colapsos parciales; 20 casas se desplomaron y van 2 muertos.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, dijo.

Posteriormente, pidió respuestas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”.

Luego, aseguró que estará en Pereira, Risaralda, que parece ser de las ciudades más afectadas. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó.

El sismo

Un fuerte sismo despertó y sorprendió a miles de colombianos durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 a. m. (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad.

Por su magnitud, el movimiento telúrico se sintió en amplias zonas del occidente y centro del país. Ciudadanos de departamentos como Chocó, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y otras regiones andinas comenzaron a reportar en redes sociales que percibieron un temblor prolongado, mientras en algunos edificios y conjuntos residenciales se activaron protocolos preventivos de evacuación.

El SGC recordó que los reportes ciudadanos son fundamentales para evaluar la intensidad con la que fue percibido el sismo en distintas regiones, por lo que invitó a quienes lo sintieron a registrarlo a través de sus canales oficiales.

La profundidad del evento, 82 kilómetros, corresponde a un sismo de profundidad intermedia, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos puedan sentirse a mayores distancias del epicentro.

Aunque este tipo de sismos puede generar una percepción amplia del movimiento, la profundidad también puede reducir el nivel de daños superficiales respecto a un evento de igual magnitud ocurrido a poca profundidad.

San José del Palmar, ubicado en el sureste del departamento del Chocó, es una zona con actividad sísmica conocida por los especialistas.

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A las 8:18 de la mañana, cuando algunos regresaban a los edificios y otros apenas terminaban de llamar a sus familiares, una réplica de magnitud 4,6 con profundidad superficial y epicentro en Nóvita, Chocó, volvió a sacudir el occidente colombiano. El miedo cambió de naturaleza: ya no era el sobresalto del primer movimiento, sino la incertidumbre de no saber si el suelo había terminado de hablar.

En varias ciudades del occidente del país se reportaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica, fallas en las redes de telefonía móvil y problemas de conectividad a internet. Las comunicaciones se volvieron intermitentes.

Hubo familias que durante varios minutos no pudieron localizar a sus seres queridos. Las aplicaciones de mensajería dejaron de actualizarse con normalidad y las llamadas se cortaban una y otra vez.

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