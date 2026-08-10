Atención en Cali: reportan 19 edificios colapsados con personas atrapadas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la ciudad solicitó apoyo a Bogotá y Medellín con equipos de rescate, ante la emergencia provocada por el sismo.

Según el mandatario, hay al menos 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas. Las autoridades activaron todos los equipos de socorro y mantienen desplegados los organismos de emergencia para atender la situación.

El mandatario local confirmó que ya fue instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Alcaldía en la sede de la Cruz Roja, desde donde se coordina la respuesta a la emergencia. El alcalde pidió a la ciudadanía reportar, a la mayor brevedad, cualquier situación adicional.

De otra parte, en el barrio El Lido, sobre la Calle 5, un edificio colapsó completamente.

Dos máquinas del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y adelantando labores de búsqueda y rescate.

De manera preliminar, se habla de cuatro personas que habrían quedado atrapadas entre los escombros.

El sitio está ubicado muy cerca del Hospital Universitario del Valle, donde las autoridades también han reportado daños estructurales en el principal centro asistencial del departamento.

El ambiente en Cali es de angustia y zozobra. Decenas de personas permanecen en las zonas de evacuación de conjuntos residenciales y en los separadores viales, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y la atención de las emergencias.