Túnel de Oriente reanudó su operación tras fuerte temblor

El túnel entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova reanudó su operación luego del fuerte temblor que sacudió al departamento.

La conexión vial había sido inhabilitada de forma preventiva en ambos sentidos, para evaluar si había sufrido daños.

“Tenemos cierre en el Túnel de Oriente en ambos sentidos por inspección preventiva de la infraestructura, acorde al protocolo establecido para dar apertura, buscando garantizar la seguridad de nuestros usuarios”, había señalado la concesión hacia las 8:13 de la mañana.

Una hora después, concluida esa inspección, el túnel volvió a abrirse.

A raíz de la medida preventiva, en la vía entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova se registra una intensa congestión vehicular, por lo que se recomienda precaución a los conductores.