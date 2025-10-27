Temblor sacudió al centro del país en la tarde de este lunes, ¿lo sintió?

Un fuerte sismo sacudió en la tarde de este lunes al centro del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), informó que el temblor, de magnitud 3.0 en la escala de Richter, ocurrió a la 1:48 de la tarde y su epicentro fue el municipio de Murillo, en el departamento del Tolima, localidad que es zona de afluencia del volcán Nevado del Ruiz.
El movimiento telúrico, además, tuvo una magnitud superficial, a solo 6 kilómetros de profundidad, razón por la cual se sintió con más intensidad.