Temblor sacudió al centro del país en la tarde de este lunes, ¿lo sintió?

El epicentro del sismo es un municipio cercano al volcán Nevado del Ruiz. Así se sintió en varias ciudades.

    El movimiento telúrico se presentó al mediodía de este lunes, 27 de octubre. FOTO: Tomada de X @sgcol
El Colombiano
27 de octubre de 2025
bookmark

Un fuerte sismo sacudió en la tarde de este lunes al centro del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), informó que el temblor, de magnitud 3.0 en la escala de Richter, ocurrió a la 1:48 de la tarde y su epicentro fue el municipio de Murillo, en el departamento del Tolima, localidad que es zona de afluencia del volcán Nevado del Ruiz.

Lea aquí: ¿Ocurrirá un “gran sismo” en Colombia? Servicio Geológico responde

El movimiento telúrico, además, tuvo una magnitud superficial, a solo 6 kilómetros de profundidad, razón por la cual se sintió con más intensidad.

Además de Murillo, el sismo se percibió en Manizales (a 25 kilómetros) y Villamaría (a 22 kilómetros), ambos en Caldas y también zonas de afluencia del Ruiz; sin embargo, el SGC aún no ha confirmado si el temblor tiene alguna relación con actividad volcánica.

En los últimos cinco días, el Servicio Geológico ha registrado 136 temblores de una magnitud igual o superior a 2.0 en la escala de Richter en todo el país.

Si siento un temblor, ¿cómo puedo reportarlo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano invita a la población a reportar los movimientos telúricos que hayan sentido diligenciando el formulario de “Sismo Sentido” que aparece en la página sismosentido.sgc.gov.co. Lo anterior, con el objetivo de ayudar a las autoridades a tener detalles de estos episodios.

“Lo que reportas por medio de este sencillo formulario le sirve al Servicio Geológico Colombiano para recolectar información relacionada con el área en la que se sintió un sismo y los efectos que causó, con el fin de evaluar la intensidad sísmica”, explica la entidad en la página de “Sismo Sentido”.

Siga leyendo: ¿Cómo funciona el supercomputador que busca mejorar la respuesta inmediata ante terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas?

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué se sintió más fuerte un temblor cuando es superficial?
Porque al ocurrir a poca profundidad la energía se transmite con menor atenuación hacia la superficie, lo que intensifica la percepción.
¿Qué hacer durante un temblor en Colombia?
Mantener la calma, ubicarse bajo un objeto resistente o en una zona segura, alejarse de ventanas y evacuaciones solo cuando sea seguro.
¿Qué objetos debe tener en casa ante alertas de temblor?
Kit con agua para 72 horas, alimentos no perecederos, linterna, baterías, botiquín, copia de documentos y lista de contactos de emergencia.

