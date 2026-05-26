De no creer: taxista dejó su carro con las llaves puestas y un borracho le hizo la carrera en Tunja

Lo que parece el comienzo de un chiste ocurrió realmente en Tunja. Un taxista dejó su vehículo estacionado con las llaves puestas mientras ingresaba a un casino y, en cuestión de minutos, un hombre en aparente estado de embriaguez terminó al volante del carro, la noche de copas del sujeto terminó con un taxi parqueado frente a su casa y una llamada de disculpas a la Policía. Según la reconstrucción de los hechos, el ciudadano se acercó al taxi con la intención de pedir una carrera. Sin embargo, al encontrar el vehículo vacío y con las llaves disponibles, decidió ocupar el puesto del conductor y arrancar.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia, el hombre se acercó al taxi, abrió la puerta trasera y subió como cualquier pasajero. Sin embargo, al notar que no había conductor, descendió del vehículo, rodeó el automóvil, ocupó el puesto al volante y emprendió la marcha. Mientras tanto, el verdadero dueño descubría que su herramienta de trabajo había desaparecido y acudió a las autoridades para denunciar el robo. La Policía Metropolitana de Tunja activó la búsqueda del vehículo. “La Policía Nacional en Tunja una vez conocido un hecho de un presunto hurto a un vehículo automotor. Iniciamos nuestro despliegue de servicio de policía en toda la ciudad”, explicó el intendente José Parra, quien confirmó que el taxi fue localizado horas después en un barrio de la ciudad. Entérese: Dieta, alcohol y sedentarismo generan silenciosa enfermedad en el hígado, advierte estudio Pero la historia todavía guardaba una sorpresa. Al día siguiente, el hombre que se había llevado el automóvil despertó, encontró el taxi frente a su vivienda y decidió llamar a las autoridades para contar lo ocurrido.

De acuerdo con la subintendente Angélica Sanabria, las verificaciones permitieron establecer que el propietario había dejado el vehículo abandonado en vía pública, generando una oportunidad para que el ciudadano, que al parecer estaba en estado de ebriedad, se lo llevara y posteriormente lo dejara estacionado.

Tras recuperar el automotor, el propietario reconoció que la historia pudo terminar mucho peor. “Yo le recomiendo a todas las personas que no hagan el error que hice yo de dejar mi carro con las llaves abiertas (...) le recomiendo a la gente que quede con seguros sus carros, que no hagan lo que yo hice”, dijo. Por su parte, el protagonista involuntario de esta peculiar historia también ofreció disculpas. “En este momento quiero ofrecer una disculpa a los propietarios del taxi, la noche anterior me encontraba departiendo con los compañeros de trabajo, me pasé copas. Tengo problemas con el alcohol y sé que a muchas personas les pasa lo mismo y le ofrezco una disculpa a los propietarios del vehículo”, afirmó.