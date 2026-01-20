¿Tapen tapen en la Fiscalía por el asesinato de Miguel Uribe?

En una decisión sin precedentes en un caso tal magnitud, este lunes la Fiscalía al frente de Luz Adriana Camargo echó para atrás una imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y mano derecha desde hace décadas del presidente Gustavo Petro.
Al funcionario lo acusaban, y hasta había fecha de la imputación (11 de febrero), de haber fallado en la protección del precandidato presidencial y senador de la oposición Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 que terminó costándole la vida dos meses después.
La cadena de hechos de lo ocurrido en las últimas horas retrata serios cuestionamientos sobre el manejo que Camargo ha tenido frente a la Fiscalía. La cronología es clave para dimensionar las implicaciones. Primero, este lunes en la tarde se filtró en algunos medios una “ficha técnica” donde estaba el número de reparto de la imputación contra Rodríguez y aparecían dos presuntos delitos: tentativa de homicidio y prevaricato por omisión.