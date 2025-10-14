Superintendente de Salud Giovanny Rubiano sale de su cargo: ¿Quién lo reemplazará?

La Superintendencia de Salud, por medio de un comunicado, anunció la salida este martes 14 de octubre: “El Superintendente Nacional de Salud, doctor Giovanny Rubiano García, presentó su renuncia al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, poniendo a disposición su cargo y comprometido con hacer una entrega ordenada y eficiente de sus funciones”.
Esta mañana Rubiano no asistió al debate convocado en la Comisión VII de la Cámara sobre Nueva EPS, evento al que, según versiones del congresista Andrés Forero, no acudió porque le habrían exigido presentar previamente su carta de renuncia.