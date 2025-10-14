Superintendente de Salud Giovanny Rubiano sale de su cargo: ¿Quién lo reemplazará?

La Superintendencia de Salud, por medio de un comunicado, anunció la salida este martes 14 de octubre: “El Superintendente Nacional de Salud, doctor Giovanny Rubiano García, presentó su renuncia al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, poniendo a disposición su cargo y comprometido con hacer una entrega ordenada y eficiente de sus funciones”. Esta mañana Rubiano no asistió al debate convocado en la Comisión VII de la Cámara sobre Nueva EPS, evento al que, según versiones del congresista Andrés Forero, no acudió porque le habrían exigido presentar previamente su carta de renuncia.

Aunque se ha hablado de razones de salud, fuentes cercanas aseguran que detrás de la salida de Rubiano habría motivos políticos relacionados con las tensiones por la aprobación de la reforma al sistema de salud. En paralelo, dentro de la entidad se habrían presentado quejas internas contra el superintendente y la delegada para el aseguramiento, Paula Arenas, lo que habría aumentado la presión sobre su continuidad en el cargo. Entérese: Contratistas de MinSalud denuncian que los estarían “obligando” a ir sin viáticos a evento de Petro en Ibagué: “Si no vamos no nos renuevan”

11 meses desde que asumió el cargo

Giovanny Rubiano García asumió la cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud el 6 de noviembre de 2024, en reemplazo de Luis Carlos Leal. Antes de llegar al cargo, se había desempeñado como director del Instituto Nacional de Salud (INS) desde noviembre de 2022. Al momento de su posesión, el presidente Gustavo Petro subrayó que su administración debía fortalecer la vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, señalando que muchas “han priorizado los intereses comerciales por encima del derecho a la salud de los colombianos”.