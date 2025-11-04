¿Quién es el otro sospechoso de agredir a Jaime Esteban Moreno? Estas son las pistas para su búsqueda

El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, es objeto de una investigación adelantada por la Fiscalía, que ya ha identificado a cuatro personas relacionadas con la agresión. Dos mujeres fueron inicialmente detenidas y posteriormente liberadas, mientras que otro de los presuntos agresores, captado en los videos y señalado de participar directamente en la golpiza, aún no ha sido identificado ni capturado.
El segundo hombre que continúa prófugo aparece en los videos del segundo enfrentamiento, donde se observa que participaron al menos dos hombres y dos mujeres. En las imágenes se distingue a uno de ellos vestido de negro y con orejas de conejo oscuras, que corre hacia Jaime Esteban Moreno y lo derriba con fuerza antes de seguir golpeándolo. De acuerdo con información revelada por el periodista Daniel Coronell, este individuo sería de nacionalidad venezolana y trabajaría vendiendo perros calientes en el sector de San Victorino.
Por otro lado, testimonios recogidos en el proceso indican que este hombre llegó al lugar junto con Juan Carlos Suárez Ortiz, el único capturado hasta el momento, quien tenía el rostro pintado de rojo y vestía pantalón negro. De acuerdo con la versión del amigo de la víctima, este individuo intervino para apoyar a Suárez en la riña que minutos antes había comenzado.